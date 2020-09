La gamme MX Anywhere de Logitech, dont la première représentante fut la Anywhere Mouse MX, suivie de la MX Anywhere 2 (puis "S") en 2015, est une offre — au sein de la série Master - relativement plébiscitée qui a fait ses preuves en apportant des compagnons idéaux pour la machine portable d’un nomade (contemporain). Les MX Anywhere sont donc avant tout destinées à la bureautique et à la navigation web, avec une conception aux dimensions réduites et sans cordon pour faciliter le transport, ainsi qu’une batterie rechargeable depuis la deuxième édition.

Lors de son lancement, la MX Anywhere 2 — ou sa révision MX Anywhere 2S — n’avait pas introduit énormément de changements par rapport au premier modèle, et avait surtout bien pris de la MX Master 2, dans sa conception et ses caractéristiques. Alors, quoi de neuf avec la MX Anywhere 3, Logitech a-t-il fait un peu plus d’effort ?

Logitech MX Anywhere 3 MX Anywhere 2(S) MX Master 3 Dimensions 100,5 x 65 x 34,4 mm 100,3 x 61,6 x 34,4 mm 124,9 x 84.3 x 51 mm Poids 99 g 106 g 141 g Connexion Sans-fil 2,4 GHz Bluetooth Unify Câble USB-C Sans-fil 2,4 GHz Bluetooth (Unify) Micro-USB Sans-fil 2,4 GHz Bluetooth Unify Câble USB-C Capteur Darkfield 200 à 4000 DPI par pas de 50 Darkfield 400 à 1200 DPI (200 à 4000 DPI, par pas de 50) Darkfield 200 à 4000 DPI par pas de 50 Boutons 6 6 7 Batterie Li-Po 500 mAh Li-Po 500 mAh Li-Po 500 mAh Autonomie ~70 jours, à raison de 6h/jour Autre truc Molette MagSpeed Smarshift support fonctionnalité FLOW - (support fonctionnalité FLOW) Molette MagSpeed Smarshift Molette de pouce support fonctionnalité FLOW OS Windows 10 macOS 10.15 ChromeOS Linux Windows 8, 10 macOS 10.13 iPadOS 13.1 Linux Windows 7, 8, 10 macOS 10.13 iPadOS 13.1 Linux Prix 89,99 € 89,99 € 99,99 € Garantie 2 ans 2 ans 2 ans Page produit MX Anywhere 3 MX Anywhere 2S MX Master 3

Comme on peut le constater, l’évolution est mineure et pratiquement invisible. La MX Anywhere 3 est un peu plus large, ce qui lui permettra peut-être de mieux servir les grandes mains que le modèle précédent. Elle est également un peu plus légère, mais la différence sera probablement imperceptible. On retrouve aussi toujours le même capteur Darkfield capable de fonctionner sur du verre, à condition que celui-ci fasse au moins 4 mm d’épaisseur. Enfin, on perd le support iPadOS et Windows 7/8, et gagne celui de ChromeOS.

La « grande » nouveauté est l’introduction de la fameuse molette MagSpeed au fonctionnement aimanté électromagnétique de Logitech, reconnue pour être plus silencieuse et plus « douce » à l’usage, potentiellement plus fiable que les molettes débrayables traditionnelles du constructeur — il s’agissait de la nouveauté phare de la MX Master 3. Enfin, la MX Anywhere 3 profitera également de l’USB-C avec recharge rapide, comme la MX Master 3. Vous l’aurez compris, la MX Anywhere 3 est une MX Master 3 « de poche » pour accompagner les machines (trans) portables, avec la majorité de ses qualités techniques. La disponibilité est prévue à partir du 25 ce mois-ci.