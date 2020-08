C’était en mars la dernière fois qu’on avait jeté un œil sur les statistiques prélevées par Steam en fouinant de manière optionnelle et anonyme le hardware et software présent dans votre PC. Ce n’est évidemment pas totalement représentatif, étant donné qu’il suffit que Steam soit installé et actif pour que les données soient prélevées. Ainsi, tous les « utilisateurs » dont le combo hardware/software a été utilisé pour l’établissement des statistiques ne sont pas forcement des joueurs très fréquents, voir pas/plus joueur du tout (un essai sur le PC familial et puis s’en va, programme oublié en arrière-plan). Tant que cette distinction n’est pas faite entre les différentes catégories de joueurs, les tendances seront toujours plus ou moins noyées dans le tas. M’enfin, ce n’est pas une raison pour ne pas y jeter un p’tit œil rapide de temps en temps.

Steam enquête H&S - Juillet 2020 Le plus populaire Pourcentage Changement OS Windows 10 64-bit 87,88 % (Windows : 95,94 % OSX 3,20 % Linux 0,86 %) +0,76 % Quantité de RAM 16 Go 40,25 % (8 Go : 32,80 % + de 16 Go : 8,61 % 4 Go : 6,36 %) +0,72 % (-0,64 % +0,72 % -0,33 %) CPU Intel 76,39 % (AMD : 23,61 %) -0,57 % (+0,57 %) CPU : coeurs physiques Quadcore 46,64 % (Hexacore : 23,75 % Dualcore : 19,52 % Octocore : 7,91 %) -0,45 % (+0,43 % -0,49 % +0,49 %) Carte graphique GeForce GTX 1060 11,21 % (GTX 1050 Ti : 7,97 % GTX 1050 : 5,04 % GTX 1070 : 3,92 %) -0,06 % (-0,04 % -0,06 % +0,01 %) Constructeur GPU Nvidia 74,27 % (AMD : 16,04 % Intel : 9,55 %) - VRAM 8 Go 21,47 % (6 Go : 20,98 % 4 Go : 17,65 % 2 Go : 13,76 %) +0,28 % (+0,19 % +0,19 % 0,00 %) Définition 1920 x 1080 65,48 % (1366 x 768 : 9,73 % 2560 x 1440 : 6,45 % 1440 x 900 : 2,94 %) +0,67 % (-0,49 % +0,22 % -0,18 %) Définition multriécran 3840 x 1080 71,62 % +0,24 % Micro Oui 99,99 % (la NSA approuve) -0,01 % Langue Anglais 41,89 % (Chinois : 17,51 % Russe : 11,13 % Espagnol : 5,24 %) +2,36 % (-1,34 % -0,64 % +0,14 %) Espace disque total + de 1 To 51,52 % +0,88 % Casque VR HTC Vive 23,02 % (Rift S : 21,79 % Valve Index : 14,45 % Rift : 13,63 %) -1,07 % (+0,46 % +1,55 % -1,03 %) Vitesse du réseau non spécifiée - - Autre truc HyperThreading/SMT 65,35 % -0,41 %

Des surprises ? Aucune ! Merci, au revoir ! Non, mais vraiment, mensuellement aucune évolution notable ne s’est dessinée et on retrouve toujours les mêmes machins aux mêmes endroits que le mois précédent, ou carrément par rapport au le début de l’année. Bien sûr, en observant les chiffres les plus anciens visibles sur le site de steam, des tendances sont bien visibles. Par exemple, Intel a dégringolé de 82,4 % en février 2019 aux 76,39 % que nous constatons aujourd’hui, des parts naturellement récupérées par AMD, qui se trouvait à 17,6 % sur cette période de 2019. On n’en voit pour l’instant pas encore autant sur le marché du GPU, avec 75 % et 14,7 % respectivement pour Nvidia et AMD en février 2019, contre 74,27 % et 16,04 % en juillet 2020 (des parts grappillées par AMD surtout aux iGPU Intel et les cartes d’« autres » fabricants comme Maxtor).

Bien entendu, en parallèle il faut aussi remarquer que le nombre d’utilisateurs était de 17 millions en moyenne (soit ~5 millions de joueurs concurrents simultanés) en février 2019, contre 19 millions fin juillet (et toujours ~5 millions de joueurs simultanés). Par ailleurs, 2020 a déjà été l’année de tous les records d’activité pour Steam « grâce » au confinement, avec des pointes à 25 millions d’utilisateurs et 8 millions de joueurs actifs en mars — des chiffres qui ont dégringolé en continu dès le mois suivant.

Aucun rapport, mais y'a Gabe, donc ça suffit.