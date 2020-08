On peut dire qu’Antec a bien perdu de sa superbe depuis l’époque des boitiers comme le P180, un manque de vision et d’idées aujourd’hui qui ne pardonnent pas sur un marché stagnant, où trop nombreux sont les boîtiers qui se suivent et se ressemblent. Des années après les autres, Antec a par exemple aussi essayé le boîtier ouvert Torque, ainsi que le Striker façon table de bench vitrée à la verticale. On ne sait pas si la sauce à pris, mais il en faut plus pour relancer la machine.

Hélas, le DF600 FLUX ne changera pas la donne, un boîtier avec une façade agressive (en plastique) aux formes clairement empruntées au Cosmos C700P de Cooler Master et qui jure un peu avec le reste du corps lisse du boîtier, on a un peu l’impression de revenir aux boîtiers d’antan. Sur le plan technique, le DF600 FLUX est un boîtier moyen tour de 7,38 kg à vide et qui mesure 467 x 220 x 486 mm. Le poids s’explique par l’utilisation d’acier et de verre trempé de 4 mm d’épaisseur. On peut y casser de la mobale ATX ou plus petite, un radiateur CPU de 175 mm de haut, un alimentation de 205 mm et un GPU de 405 mm de long, en somme, aucune limitation particulièrement gênante pour du matos contemporain. L’aspect stockage est correct, un rack convertible 3 x 3,5 " ou 2 x 2,5" est de la partie, en plus de 3 emplacements fixes 2,5".

On constate qu’Antec cherche à tirer son épingle du jeu avec ce qu’il a nommé « F-LUX Plateform » (F-LUX pour FLOW LUXURY), autrement dit la ventilation de son engin. À cet égard, il est vrai que le DF600 arrive d’emblée bien équipé, pas moins de 5 ventilateurs 120 mm 1400 tr/min sont présents d’origine, dont 3 ARGB en façade, et les configurations possibles sont les suivantes : 3 x 120/140 mm à l’avant, 3 x 120/2x 140 mm sur le dessus, 2 x 120 mm sur la chambre de l’alimentation, 1 x 120 mm à l’arrière.

Ce qui représente évidemment autant d’endroits pour y caser du watercooling jusqu’à 360 mm et 55 mm d’épaisseur. Des filtres sont présents partout, y compris sur le panneau latéral en acier disposant d’une grille bien large — un détail encore peu courant, mais qui rappelle un peu ce qu’a fait Lian Li en plus travaillé sur son LanCool II Mesh.

Enfin, on sera un poil déçu de constater que le DF600 fait fi de l’USB-C ou des dernières normes USB, et se contente de 2 x USB 3.0 et 2 x jacks 3,5 mm pour ses I/O. Au fond, si le style n’est pas un problème, sur le papier le boîtier n’est pas vilain, il parait bien ventilé et filtré, à voir aussi le bruit de l’ensemble. Il sera disponible prochainement à commencer par les US pour 69,99 $. Accessoirement, il vient compléter la gamme devant le DF500, qui se vend pour 79 € dans sa version RGB.