On le sait bien, par défaut, Steam ne peut s’empêcher de sniffer régulièrement votre matériel à l’affut des références qui s’y cachent, autant software que hardware. Une collection d’information mensuelle, anonyme et parfaitement optionnelle, rappelons-le, et qui vaut toujours son p’tit détour pour tenter de mettre en évidence les dernières tendances en matière d’équipement. Commençons par les CPU, domaine où l’on ne retrouve ici forcément qu’AMD et Intel - ou AuthenticAMD et GenuineIntel comme décrit par Steam -, et distribué en fonction de l’OS, ici essentiellement Windows ou Linux. Voyez plutôt :

Stats Windows Octobre 2019 Novembre 2019 Decembre 2019 Janvier 2020 Fevrier 2020 Tendance AMD 19,39 % 19,45 % 19,38 % 21,36 % 21,39 % +0,03 % Intel 80,60 % 80,54 % 80,61 % 78,64 % 78,61 -0,03 % Stats Linux Octobre 2019 Novembre 2019 Decembre 2019 Janvier 2020 Fevrier 2020 Tendance AMD 24,10 % 24,90 % 25,18 % 27,11 % 27,44 % +0,33 % Intel 75,90 % 75,10 % 74,82 % 72,89 % 72,56 % -0,33 %

Des surprises ? Pas vraiment, on connait déjà bien le succès de l’offre Ryzen d’AMD, c’est donc tout à fait normal que celui se dessine maintenant également assez clairement dans les statistiques de Steam. On constate aussi que les linuxiens adoptent toujours plus et un poil plus rapidement de CPU AMD que les joueurs sous Windows, probablement par conviction et par tradition de défense de l’(ex-) outsider, mais ça, on s’en doutait déjà (hein, Nico).

On en arrive ensuite aux GPU, où Steam distingue 4 marques : NVIDIA, AMD, Intel et "autres". Pour faciliter les choses, pas de stats par OS cette fois-ci, mais toujours un apercu sur les 5 derniers mois pour voir un peu les évolutions, ou tout simplement constater leur absence...

STATS GPU Octobre 2019 Novembre 2019 Decembre 2019 Janvier 2020 Février 2020 NVIDIA 75,6 % 74,5 % 76,3 % 75,0 % 74,4 % AMD 15,0 % 15,5 % 14,4 % 15,3 % 15,7 % Intel 9,3 % 9,8 % 9,2 % 9,6 % 9,7 % Autres 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,14 %

Effectivement, ça ne bouge pratiquement ni dans un sens ni dans l’autre, le statu quo encore presque parfait, naturellement toujours marqué par la forte domination de NVIDIA. Par contre, les références de GPU qui dominent les statistiques de Steam ne sont pas forcément celles que l’on attendait. Toutefois, elles naviguent toutes sous le drapeau que l'on imaginait déjà.

Top 10 toutes cartes confondues - part en pourcentage Février 2020 Tendance GTX 1060 12,68 % - 0,83 % GTX 1050 Ti 9,06 % -0,06 % GTX 1050 5,48 % +0,02 % GTX 1070 4,20 % -0,35 % GTX 1080 2,50 % -0,30 % GTX 1660 Ti 2,31 % +0,34 % GTX 970 2,28 % -0,21 % RTX 2060 2,18 % -0,02 % GTX 1650 2,14 % +0,51 % GTX 960 1,99 % -0,18 % (12e position) RX 580 1,79 % -0,06 %

Naturellement, Pascal est encore présent en force chez les joueurs de Steam, la GTX 1060 en tête ! Preuve aussi que les prix de la génération Turing n’ont pas beaucoup encouragé la transition vers l'un des modèles à la sauce RTX de NVIDIA, seulement la RTX 2060 a trouvé son chemin vers le top 10, et contrairement aux GTX 1600 qui ont bien mieux réussit leur percée. Une gamme GTX qui fait donc bien d’exister, NVIDIA savait probablement que ça n’allait pas se pousser au portillon pour les premiers GPU convertis au raytracing. Côté AMD, il faut aller assez loin pour trouver une Radeon Navi, la RX 5700 XT se trouve en 44e position avec 0,47 % des parts en février (+0,02 %). Vivement RDNA 2 ?

Ensuite, il est aussi relativement intéressant d’observer les GPU ayant affiché les meilleures progressions au mois de février, des données potentiellement un peu plus représentatives des derniers achats (et des nouvelles installations du programme) effectués par les utilisateurs de Steam. Zou, voici le top 10 des plus fortes croissances :

GPU - Top 10 Croissance Parts en Février 2020 Évolution par rapport à janvier GTX 1650 2,14 % +0,51 % GTX 1660 Ti 2,31 % +0,34 % Vega 3 Graphics 0,17 % +0,17 % Vega 8 Mobile Graphics 0,17 % +0,17 % GT 610 0,17 % +0,17 % Intel UHD Graphics 620 0,91 % +0,14 % GTX 1660 SUPER 0,32 % +0,14 % RTX 2070 SUPER 0,93 % +0,13 % MX250 0,29 % +0,10 % GTX 1660 1,28 % +0,10 %

Diantre ! Pas mal de vieilleries comme la MX250 et GT 610, et bien sûr l’inévitable Intel UHD Graphics. En fait, on retiendra surtout que les GTX 1600 ont assez clairement eut le vent en poupe en février, tandis qu’aucune des Radeon Navi n’est encore présente. Par contre, côté GPU mobile, les statistiques d’évolutions sont faussées, la majorité n’ayant enregistré aucune évolution en janvier, ce que Steam ne prend pas en compte dans son "calcul". Bref, ce top 10 n’est donc pas particulièrement représentatif des tendances pour ce segment, mais parait assez juste pour le marché desktop.

Finalement, pour boucler ce tour d’horizon Steam Hardware Survey, voici le résumé des éléments de configuration les plus populaires de février, tout OS confondu, Windows, Linux et Mac ! (Source : Steam)