L'ère du boitier aquarium, sculptural, moderne, fragile et salissant, n'en démord pas (mais pas chez tout le monde)

Computex 2024 — Le boiter tout de verre paré, c'est devenu un incontournable depuis quelques millésimes de composants. On a vu ces derniers mois s'intensifier cette tendance avec l'adoption du verre sur d'autres parois que la latérale, avec des variantes sans montants — pour le coup fort esthétiques. Le marché PC étant ce qu'il est, et avant la prochaine bonne idée, les constructeurs vont écumer celle-ci jusqu'à l'os et ajouter à leurs catalogues de nouvelles variantes-des-variantes-précédentes de ce que propose déjà le voisin.

Le 3500X de Corsair.

C'est un peu le cas du 3500X de Corsair, reprenant les traits du 6500X sorti plus tôt dans l'année, mais sans le dessin à double chambre — autre valeur sure du secteur. Fait encore trop rare, il est compatible avec les mobos à connectivité arrière (Asus BTF, MSI Project Zero...). Mais ne soyons pas mauvaise langue, Corsair montrait également le monstrueux 9000D RGB airflow, successeur du 1000D, où même un rad de 360 mm paraitra ridicule.

Chez G.Skill, on a aussi du verre. Et des loupiottes. Pleinnnnn beaucoup des tonnes de loupiottes. Le M5 Vision voit tout en grand jusqu'aux 11 slots pour ventilateurs qu'il propose. Le tout au milieu de prototypes qui pourraient s'apparenter à une niche à punk à chien assez curieuse tout droit issue d'une imagination que d'aucuns pourraient sans doute qualifier de dérangée. Cela étant, à priori, vous pourrez y déposer un bibelot-in-case : inutile, donc indispensable !

G.Skill M5 Vision / crédit photo © TPU

Cooler Master NCore 600 prestige / crédit photo © pcekspert

Rebelote chez Monique-du-51 Cougar, avec le spacieux FV270 RGB qui vient pomper beaucoup d'aquarium et un peu du H5 elite de NZXT avec son ventilateur bas orienté vers le GPU, très efficace — à tel point que nous avons choisi de le désactiver dans nos tests GPU pour ne pas biaiser les résultats. On trouvera également un FV150, présenté en couleur rose, reprenant trait pour trait un PC-O11 dynamic Evo.

Et devinez quoi ? Cooler Master, qui arrive toujours après la guerre depuis quelques temps, présente un NCore 600 prestige : aquarium de luxe (bin oui c'est marqué dans le nom : prestige; sic.) aux finitions que l'on devine soignées, arborant trois faces vitrées et dénuées d'angle franc. Une sorte de mix entre un Crystal 570X de l'amiral avec les rondeurs d'un view 28 de chez Tt. Pensez à enfiler une paire de gants quand il faudra le déplacer, le nettoyer... ou le bricoler !

À gauche le FV270 de Cougar, à droite le C8 Wood d'Antec

Chez Antec, on hésite toujours entre innovation, repompage moche inspiré du passé de la marque, ou repompage des concepts d’autres marques. Concernant ce dernier point, après les Performance 1, dont la façade ressemble à s’y méprendre à celle d’un Torrent, il semblerait que le responsable du design Antec ait compris comment fonctionnait la molette de sa souris, et qu’il soit tombé sur les North. Alors rebelote, on fait comme tout le monde et on balance un peu de placage bois ce qui nous donne un C8 wood : le dual chamber de la marque qui reste une énième repompe aquarium sans montant.

Petit aparté, Antec s’est aussi essayé au nouveau type de mini boitier, le sandwich, comme vu chez Ncase, Lian-Li ou Fractal Design. Le Performance 1M n’a rien à voir avec le Performance 1 évoqué plus tôt, mais pour une fois le look est assez original : extérieur noir mesh assez sobre avec des touches de rouge, et un intérieur rouge à la manière des Lian Li d’antan.

À propos de Fractal, ce dernier continue d'entretenir un presque silence assourdissant depuis plusieurs mois. On pourrait penser que la marque fait le choix, qui serait pour le coup aussi judicieux qu'écoresponsable, et de fait fortement saluable, de limiter le rythme de sortie de nouveaux produits et d'allonger les cycles de vie de son catalogue. Néanmoins, un manque total de communication du constructeur ne laisse pas présager de très bonnes choses à son sujet, d'autant que l'on commence à voir fleurir de plaintes concernant le SAV sur Reddit. Du coup, pas d'aquarium suédois.

Pourquoi presque silence ? Un communiqué est arrivé ce matin, à défaut de répondre il savent au moins envoyer des mails, annonçant 4 nouveautés dont 0 excitante : un pose fesses, un casque micro, un refresh de l'Era et un petit châssis vertical à la manière du H1 de NZXT (corrigé en V2), du Evolv Shift 2 de Phanteks, du 2000D de Corsair, du NCORE 100 Max de Cooler Master — bref, un autre exemple de repompe bien sentie, de plus loin que l'on se souvienne inspiré du FT03 / FT03-mini de Silverstone — baptisé Mood. L'histoire ne dit pas quelle moode a justement pu amener à çela.

Le Light Base 900 de be quiet ! (© photo TPU)



Un léger manque de créativité qu'on l'on retrouve également chez be quiet !, avec les Light Base 900 qui éloignent peu à peu la sobriété signature du constructeur pour finalement faire, là encore, comme tout le monde, mais avec un combo noir + orange, blanc + bleu, ou licorne pour faire genre on innove. On notera un côté trapu à la Gimli à la création teutonne.

On va boucler notre petit tour de la repompe boitier cru 2024 avec Phanteks qui présente des NV5 MKII & NV9 MKII, modèle apparu il y a quelques mois dont la version MKII gagne ici sa compatibilité avec les mobales à connectivité planquée. Le constructeur a néanmoins capté les regards avec son Evolv X2, modèle iconique de la marque, peut être finalement le plus innovant avec l'emploi certes de vitrages panoramiques, mais aussi de plaquages en aluminium du plus bel effet, du cable managment repensé et intégré, plus globalement un dessin apportant une petite brise de fraicheur au segment en phase avec les cartes mères back connect, dont on ne doute pas un instant que l'on va s'en prendre plein les oreilles dans les prochains mois à leur sujet.

Le Phanteks NV5 mkII à gauche, l'Evolv X2 à droite

On peut également citer rapidement un nouveau venu HAVN, en provenance de PGG qui, il n'y pas de raison de s'en priver, vient aussi surfer la vague de l'aquarium avec son HS 420 qui en repend absolument tous les codes, sans rien apporter d'autre.

Bien sûr le papa original du concept en est aussi avec le 011 VISION Compact, déclinaison... compacte du 011 VISION dont vous pouvez retrouver notre test ici. Légitime, le concept original qui continue à se bonifier et devient ici compatible avec les mobos à connectivité arrière.

Quelques rares constructeurs tablent, et c'est heureux du coup on en prend au moins un en exemple, sur une stratégie de branding plaçant le curseur du design au cœur de l'identité de la marque sur l'entièreté d'un catalogue qui reste cohérent. Alors bien sûr qu’on ne réinvente pas la roue, c'est bien ce que dénonce ce billet au travers des repompes systématiques du secteur trahissant un manque cruel d'inspiration parmi les plus grands acteurs de ce segment, qui pourtant auraient les moyens d'une éventuelle prise de risque (coucou Inwin). Mais cette cohérence de gamme plutôt réussie, c'est ce que l'on observe très clairement chez NZXT depuis ~2018, immiscée avec la série H et jusqu'au logiciel maison Cam dont pas mal de monde serait inspiré... de s'en inspirer, en tout cas au niveau de son ergonomie.

Le H7 Flow RGB de NZXT, ici pas d'aquarium, mais de l'identitaire

C'est bien le cas du H7 Flow / H7 Flow RGB, un moyen tour qui reprend les traits de la série en y ajoutant la 2024 touch toujours dans une esprit minimaliste, ce qui est une autre nouveauté du constructeur sur le salon : les ventilateurs monoblocs de la série F, alternative aux moulins daisy chain. Moins flexible, mais plus élégant. Nous vous les testerons dans quelques jours.