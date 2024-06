Apple greffe de la matiÃ¨re grise Ã  Siri

Sous la direction du chef d'orchestre Microsoft qui joue l'hymne Copilot+, AMD avec ses Ryzen AI 300, Intel avec ses Lunar Lake, NVIDIA avec ses RTX et Qualcomm avec ses Snapdragon X Series se sont mises au diapason de « l'intelligence artificielle ». Apple n’avait pas encore accordé son violon jusqu’ici. C’est désormais chose faite avec l’introduction d’AI lors de la keynote de la WWDC 2024 : un sigle (ou l’acronyme si vous préférez l'exprimer sous la forme d'une douleur avec « aïe ») on ne peut plus à propos ici. En effet, il ne signifie pas artificial intelligence dans le cas présent, mais plutôt « Apple Intelligence » ; bientôt la marque déposée ?

Les développeurs d'Overcooked devraient crier au plagiat

Un Siri équivalent à Copilot ?

Pour résumer simplement Apple Intelligence, c’est une démarche qui consiste à doter Siri d’un cerveau. D’ailleurs, la firme de Cupertino clame que « Siri entre dans une nouvelle ère ». Treize ans après sa naissance, c’est certainement une greffe bienvenue, puisque l’assistant d’Apple paraissait un peu benêt ou du moins désuet à l’ère de Gemini et de Copilot. Il est désormais alimenté par des grands modèles de langage (LLM) pour fournir de nouvelles fonctionnalités et entrera en scène sur les plateformes iOS, iPadOS et macOS à partir de cet été (en version bêta).

Apple Intelligence fonctionne localement sur le matériel Apple Silicon. Avec l’argument habituel du respect de la vie privée, l’entreprise prétend que « nombre des modèles impliqués s’exécutent entièrement sur l’appareil ». Pour traiter les demandes plus complexes qui requièrent davantage de puissance de traitement, Apple Intelligence exploite la plateforme Private Cloud Compute. Pour la composante hardware, la société précise que les serveurs fonctionnent avec des puces Apple. Elle ajoute que « Private Cloud Compute garantit cryptographiquement que l’iPhone, l’iPad et le Mac ne communiquent avec un serveur que si son logiciel a été publiquement enregistré pour inspection ».

Tim Cook, le PDG d’Apple, résume : « Notre approche unique combine l’IA générative avec le contexte personnel de l’utilisateur pour proposer une intelligence véritablement utile. Et ce système peut accéder aux informations de façon totalement privée et sécurisée. Ainsi, ce qui importe le plus aux utilisateurs reste confidentiel. Seule Apple peut délivrer cette forme d’IA, et nous avons vraiment hâte que nos utilisateurs puissent en faire l’expérience. »

Toutefois, dans le cadre d’un partenariat avec OpenAI, les utilisateurs pourront passer du LLM d’Apple à ChatGPT s’ils considèrent que ce dernier offre des résultats plus pertinents. Concrètement, lors d'une requête Siri, une option permettra d'accéder à ChatGPT. L'accès de base à GPT-4o sera disponible gratuitement sous iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia sans création de compte. L'entreprise argue que les adresses IP seront masquées et qu'OpenAI ne consignera pas les requêtes. Les personnes abonnées auront bien sûr l’opportunité de se connecter à leur compte si elles le souhaitent.

La marque à la pomme a détaillé Apple Intelligence dans un article bien illustré et rédigé en français. N'hésitez donc pas à le consulter pour avoir un panorama exhaustif de toutes les fonctionnalités proposées. La société les présente également en moins de 5 minutes dans la vidéo ci-dessous.

Pour résumer, Siri bénéficie d’une meilleure capacité de compréhension orale comme écrite, et se dote d’une mémoire (il est apte à tenir compte des précédentes requêtes plutôt que de traiter chaque demande séparément). Apple mentionne aussi une « conscience de l’écran ». Une faculté illustrée par un exemple suffisamment révélateur : lors de la réception de la nouvelle adresse d’un ami via Messages, il suffira d’ordonner « Ajoute cette adresse à sa fiche de contact » pour que Siri s’exécute. Notez que ces capacités englobent toutes les applications d'Apple mais aussi les applications tierces utilisant l'API App Intents.

Bien sûr, les fonctionnalités IA d’Apple incluent des outils désormais courants, comme la possibilité de reformuler un mail, de résumer des documents, etc. Outre la page susmentionnée, la présentation de la keynote donne de nombreux exemples.

Parmi les applications plus spécifiques, mentionnons Genmoji pour Messages, ainsi que Image Playground (également proposée en tant qu’appli autonome). Comme son nom l’explicite, la première permet de produire des émojis à volonté, tel que ce sublime « smiley relaxant avec des concombres sur les yeux ».

Quant à Image Playground, elle pousse le concept à des images complètes.

Tatie Martine en mode super-héroïne

Apple déploiera iOS 18, iPadOS 18 et macOS 15 Sequoia auprès du grand public cet automne après quelques versions bêta.