be quiet! annonce ses alimentations Dark Power Pro 13

Communiqué de presse — be quiet! officialise ce jour sa nouvelle gamme d'alimentation haut de gamme, la Dark Power Pro 13. Un bloc équipé de nombreux raffinements, full modulaire et silencieux. Côté fiabilité, nous avons des chiffres en interne qui indiquent, sur l'ensemble de la gamme, un taux de retour moyen de 1,2 % sur S2 2020 - S1 2021 sur un échantillon de vente représentatif de plusieurs dizaines de milliers d'unités, autant dire que oui : les blocs de la marque peuvent être considérés comme fiables avec des taux en dessous de la moyenne globale de 1,27 % sur la même période, bien que les meilleurs élèves se situent plutôt sur les séries System Power et Pure Power avec des taux sous les 1 %, la marque n'étant pas à l'abri de séries plus foireuses que d'autres comme ce fut le cas avec la DPP 11 sans toutefois atteindre des sommets notoires. Vous trouverez ci-dessous le communiqué avec tous les superlatifs de la mort, que vous ne manquerez pas de juguler à grands coups de pipotron.

Glinde, 9 mai 2023 - be quiet!, fabricant allemand de composants PC haut de gamme, présente la série d’alimentation Dark Power Pro 13. Succédant à la série primée Dark Power Pro 12, elle constitue une solution pérenne pour mettre à jour votre système en offrant une compatibilité ATX 3.0 complète pour les cartes graphiques PCIe 5.0 de nouvelle génération. Elle se décline en deux puissances : 1300 et 1600 watts. La Dark Power Pro 13 offre une efficacité extraordinaire 80 PLUS Titanium, un dispositif de ventilateur sans cadre couplé à une grille d’aération en mesh et une technologie entièrement numérique PFC, LLC, et SR avec une topologie full bridge. Une clé d'overclocking permet aux utilisateurs de combiner les 6 rails 12 V en un seul rail massif, idéale pour les processeurs ou les cartes graphiques overclockés. Ces fonctionnalités sont accompagnées d'un design haut de gamme, de câbles entièrement modulaires gainés individuellement, à l’exception du câble 12VHPWR, et d’un superbe boîtier en aluminium, ce qui fait de cette alimentation un choix parfait pour les systèmes haut de gamme actuels et futurs.

La Dark Power Pro 13 inclut une prise en charge complète de la norme ATX 3.0, qui respecte les caractéristiques de puissance définies par le PCI Express 5.0. Contrairement à la norme ATX 2.X, qui supporte des pics de tension élevés mais ne définit pas de maximum au-dessus de la puissance nominale de l'alimentation, l’ATX 3.0 définit des valeurs cibles claires. Plus précisément, la connexion PCIe pour la carte graphique doit permettre des variations de charge jusqu'à trois fois la consommation électrique. La Dark Power Pro 13 est conçue pour gérer ces charges transitoires extrêmes avec facilité. Les alimentations ATX 3.0 de 450 watts ou plus nécessitent un nouveau connecteur 12VHPWR, capable de fournir une puissance nettement supérieure. En outre, les deux modèles Dark Power Pro 13 supportent jusqu’à 600 W de puissance sur chacun des 2 connecteurs 12VHPWR disponibles, tout en offrant également jusqu'à 6 connecteurs PCIe 6+2 « traditionnels » pour une compatibilité totale avec les cartes graphiques.

Pour s'assurer du refroidissement optimal des composants haut de gamme de la Dark Power Pro 13, même en cas de charge extrême, be quiet! s'appuie sur son ventilateur Silent Wings sans cadre amélioré, placé directement sous une grille d’aération en mesh avec une entrée d'air en forme d'entonnoir pour une circulation de l'air optimale et le meilleur refroidissement de sa catégorie. Le ventilateur possède une faible vitesse de rotation au démarrage et fonctionne de manière pratiquement inaudible dans des scénarios de charge faible à moyenne, éliminant le besoin d'arrêter et de démarrer constamment le ventilateur, comme le font souvent les solutions semi-passives qui exercent ainsi une pression inutile sur les composants du ventilateur.

La Dark Power Pro 13 dispose d'une clé d'overclocking qui permet aux utilisateurs de faire passer l'alimentation du mode multi-rail au mode single-rail d'une simple pression sur un interrupteur, augmentant la stabilité de l'alimentation dans des conditions d'overclocking extrêmes. En outre, be quiet! a créé un superbe boîtier en aluminium qui accueille les composants haut de gamme de l’alimentation, lui conférant une apparence de haut niveau. De plus, la Dark Power Pro 13 offre un ensemble de câbles modulaires noirs gainés individuellement, à l’exception du câble 12VHPWR, et des peignes de câble assortis pour renforcer son aspect haut de gamme. La haute qualité des composants et la conception de refroidissement innovante de la Dark Power Pro 13, sont assorties d’une garantie fabricant de 10 ans.

La Dark Power Pro 13 sera disponible à la vente à partir du 23 mai au prix conseillé de 449,90 € (1600 watts) ou 409,90 € (1300 watts).