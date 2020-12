Jonsbo fait souvent parler de lui, en effet la marque nous a présenté tout un tas de produit Mini-ITX dans l'année, avec par exemple les JONSPLUS I 100 PRO et le BO 100. Ensuite, nous avions aussi eu le droit à un engin un peu plus massif, le UMX6, digne successeur du UMX4, qui arbore un look sobre et élégant, avec un châssis en aluminium. Ah oui, il y a aussi eu le JONSBO V9, un produit Mini-ITX, format SFF et proposant un design très minimaliste, idéal pour faire des petits builds passe-partout. Aujourd'hui c'est le BO 100 qui se dévoile encore plus, avec des informations supplémentaires sur le boital, de quoi avoir une réelle idée de ce qu'embarque l'engin, c'est mieux qu'un simple visuel non ?

Nous avons donc un petit boîtier tout carré, avec les angles arrondis et une façade en verre trempé teintée en noir, un look d'enfer. Outre ce design très spécifique, on retrouve une anse en cuir sur le top, de quoi transporter votre PC pour quelques parties chez des amis, mais qui oserait vraiment prendre le risque d'abimer ce JONSBO ? C'est original, la carte mère se positionne à plat, c'est à dire juste au-dessus de l'alimentation, une configuration que l'on ne voit pas souvent et qui rappelle quelque peu le célèbre Core X5 de Thermaltake - bon ok c'est pas la même taille, c'est vrai. Vous pourrez positionner un périphérique de stockage format 2.5" ainsi qu'un autre sur l'avant et enfin, un supplémentaire en 3.5". C'est assez fourni tout de même, surtout pour un produit qui se contente de dimensions réduites de 282 x 239 x 233 mm. Pour le refroidissement, cela reste un peu limité avec du 158 mm de hauteur, de quoi faire quand même passer de gros ventirads, mais pas non plus les plus gros dual-tower du marché. Sinon, plus adapté dans une config compacte, vous pourrez mettre un AIO 120 mm à l'arrière, de quoi éviter l'air chaud stagnant dans le boîtier. Pour le GPU vous serez quand même beaucoup moins limité, avec du 207 mm de longueur possible, de quoi positionner des modèles à trois ventilateurs sans trop de soucis, attention toutefois à l'épaisseur, avec seulement 48 mm possibles.

En façade, vous trouverez le bouton d'allumage, deux ports USB 3.1 et un port en Type-C, c'est assez à priori pour un machin transportable comme celui-ci. Il faudra également penser à prendre une alimentation SFX ou SFX-L, ce qui limite un peu le choix des composants, mais c'est un sacrifice à faire pour obtenir cette compacité tant recherchée. Bon, cela nous fait un paquet d'informations en plus, mais malheureusement, la société n'a toujours pas communiqué de prix et de date de lancement, il faudra donc prendre son mal en patience. Difficile de comparer ce JONSBO à la concurrence, mais à titre d'exemple, on pourrait citer le Dan Case A4-SFX ou bien le Lian LI PC-TU100B, qui quant à lui possède une poignée de transport.