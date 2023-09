5G Box de Bouygues Telecom, le plan 5G from outer space

Si vous faites parti des oubliés du très haut débit, ou des ayants droit, mais devant prendre leur mal en patience suite aux nombreux impairs de gestions des opérateurs mandatés, et que le xDSL disponible plafonne à 2.3 Mbit/s le vent dans le dos, vous avez quelques solutions : opter pour cet ADSL anémique en attendant mieux ; déménager, c'est plus radical ; prier des esprits, c'est plus aléatoire et d'expérience, assez peu probant ; ne plus vous servir d'internet, en mode détox à rallonge — mais heureusement il reste le mobile , ouf !

Ou alors, vous pouvez opter pour un routeur mobile, comme le Netgear M5 que nous avions testé il y a quelque temps, hors de prix, mais très pratique. Vous pouvez aussi opter pour Starlink, si vous cautionnez la présence d'un train lumineux en basse atmosphère, mais qui a le mérite de proposer une solution viable, performante, en plus de faire parler les voisins — si vous en avez — avec son côté expérience lunaire aux frontières de l'inconnu. Encore une autre possibilité, mise en place pour l'opérateur Bouygues Telecom depuis l'ère de la 4G : la 5G Box, aka 5G fixe, qui promet monts & merveilles : jusqu'à 1,1 Gbit/s en down, jusqu'à 58 Mbit/s montants, et de meilleures latences qu'en 4G. C'est l'option que nous avons prise, depuis plus d'un an, et on s'est dit qu'il était temps de vos raconter un peu l'affaire.

Ceci n'est pas une soucoupe

Le début : wesh c'est cool

Racontons donc. Pour ce qui est de commander la solution, comme souvent chez n'importe quel opérateur, les sourires sont de mise, vous recevez une tonne de mails tous plus sympas les uns que les autres, car vous allez bientôt faire parti de la grande famille des abonnés du dit opérateur, qui décidément ont l'air super cool et aiment danser nus sous la pluie en chantant. En vrai, une fois votre carte SIM reçue — ce qui va plutôt vite — ou en l'attente de cette dernière, vous retirez votre routeur mobile en agence si vous le souhaitez, vous branchez le tout, vous activez et ça fonctionne : procédure classique similaire aux mobiles, parfaitement maitrisée.

Initialement, Bouygues proposait comme box un modem/routeur en provenance de chez TCL, le LinkHub HH500E, équipé d'une puce connue pour faire son boulot, le Snapdragon X55. Si l'extérieur est plutôt réussi avec son look cylindrique — sans compter que pour les antennes MiMo c'est mieux question répartition dans le bouzin — et des diodes d'état des plus claires, les performances semblent plutôt au rendez-vous avec une accroche réseau correcte. Les débits atteints grimpent jusqu'à 300 Mbit/s en descendant et 35 Mbit/s en ascendant. C'est bien mieux que ce que peut proposer l'ADSL disponible sur les lieux sur la paire de cuivre, sauf au niveau des latences qui sont finalement assez proches, bien que nettement plus stables, de celles vues en 4G, aux environ de 30-40 ms hors perturbations.

El uso côn TCL

La partie logicielle accompagnant le LinkHub est limitée à des options simplistes, assez indignes d'un routeur moderne ; comme porte d'entrée entre Internet et chez vous, on est loin de pouvoir la considérer comme sécurisante. Plus embêtant, le routeur est « victime » de déconnexions intempestives, plusieurs fois dans une journée, alors que nous sommes au milieu d'un triptyque d'antennes Nr 2100 dont la plus proche est à seulement 900 mètres, sans obstacle. Lorsque c'est votre outil de travail et que vous êtes interrompus sans cesse, c'est pénible. Au milieu d'une partie de Battlefield aussi, du reste. Plus les semaines passent, plus les problèmes sont présents, malgré une mise à jour timide du firmware du LinkHub 5G TCL.

Les appels au support de Bouygues Telecom s'enchainent, terminant souvent leur (longue) course dans un centre d'appel où, si l'on tombe parfois sur une personne sympathique, la plupart des interlocuteurs sont simplement incompétents : ils ne connaissent que peu ce qu'est la 5G Box — un comble...—, ne comprennent pas ou peu vos soucis, et ne font que cocher des cases dans des scénarios préenvisagés auprès de madame Michu, dont on comprend néanmoins l'utilité. Un ersatz de support qui peine grandement à sortir de son cadre et à franchir un échelon du service.

S'en suivent des promesses des dites personnes sur le prompt rétablissement du service, rarement tenu, accompagné d'un geste commercial pour réparation face à un service défaillant tout de même facturé 39,90€ au mois — 40,99 depuis peu, vous savez : l'inflation. Geste(s) promi(s), mais là aussi rarement appliqué(s) sur la facture. Impossible de joindre un N+1 au service technique ; malgré tout après plusieurs tentatives, l'un des ingénieurs logiciel en charge du firmware custom du LinkHub 5G finira pour nous rappeler pour un retour d'expérience plus précis, en vue d'améliorer le firmware de la box, ce qui sera effectivement le cas quelques semaines plus tard. Un répit de courte durée et des instabilités réseau qui reprendront derrière.

L'antenne externe.

Dans un ultime recours pour tenter de gagner en qualité de service, nous commandons une antenne externe, la réception du signal n'étant pas optimale — si l'on prend un indice, environ 65 % —, en vue d'amplifier celui-ci et, sinon en débits, de gagner en stabilité et en latences. Un coup d'œil sur la notice pour vérifier à quelle norme sont les deux connecteurs présents à l'arrière du LinkHub, du TS9, et paf, un peu plus de 100 balles pour un tortillon de ferraille, un carénage plastique et 10m de câble, sans les adaptateurs pour une solution de chez Lowcostmobile; pas si low cost que ça.

Sauf que... les ports du LinkHub ne sont pas du tout en TS9, mais en CRC9. Nous vérifions la notice, puis vérifions le site officiel de TCL, qui indiquent bien TS9 sur toutes les fiches techniques liées au modèle du LinkHub. Nous prenons contact avec TCL pour les informer de l'erreur : nous aurons une réponse un peu moins de... un mois (oui oui, 1 mois) plus tard une réponse « tardive due à un problème technique », selon TCL. La réponse donnée au terme de quelques échanges, complètement aux fraises, sera de réinitialiser la box. *Sic*. Arrêtez de rigoler.

Lui aussi il vous le demande, nom de d... !

Le problème réglé, le niveau de performances sera effectivement revu à la hausse avec un gain de signal de prêt de -20 dBm. Mais si les performances à fond de six sont de fait encore meilleures, cela ne règle en rien les soucis liés à la stabilité du signal... et du routeur, qui manifestement gère assez mal les fluctuations du réseau. Qu'elles soient au niveau des pylônes opérateurs, environnementales, ou du point d'accès, elles conduisent à de nécessaires, intempestifs et bien relous reboots. Précisons que nous ne sommes pas en ville et que les perturbations sont de fait plutôt rares, du moins, en théorie.

Nouvelle 5G Box

Entre-temps, Bouygues annonce changer de crèmerie pour sa 5G Box, pour un modèle Meteor du taïwanais Arcadyan, que nous nous empressons de nous procurer. Sorti de son emballage écofriendly, le format de n'est plus cylindrique, ce qui nous inquiète un peu quant à ses capacités de réception du signal, d'autant qu'il n'existe plus le moindre port pour y connecter une antenne externe. L'interface de gestion gagne en fonctionnalités, sans être un foudre de guerre, mais permet de gérer l'essentiel : gestion des appareils connectés, états réseaux, configuration du Wi-Fi, filtrage MAC, gestion des périphériques USB connectés + serveur FTP, routage, DDNS.

Mais côté performances, nos doutes sur l'implantation des antennes MiMo se sont révélés fondés puisque c'est la douche un peu froide : les débits chutent de manière drastique, plafonnant à ~110 Mbit/s, souvent moins. Les latences sont similaires au LinkHub TCL. En revanche, la connexion est bien plus stable et les déconnexions quasi inexistantes. Nous sommes donc avec une box dont la synchronisation de phase semble moins permissive.

Un bout de répartition des antennes de la Meteor d'Arcadyan

Épilogue

Après une bonne grosse dizaine de coups de fil au support Bouygues et quelques crises de nerfs, 3 changements de box et de bien trop longues attentes au téléphone, on nous apprendra que l'antenne relais à laquelle nous sommes connectés est bien la source de nos maux. Il aura fallu donc une dizaine d'interlocuteurs pour avoir cette information. Et tenez-vous bien, aucune date de résolution n'est indiquée malgré le diagnostique, il faudra se contenter de laconique « peut-être 3 semaines, peut-être 2 mois », et même une suggestion de prendre la fibre à la place, si-si véridique. « Mais on vous offre un mois d'abonnement en guise d'excuses », et même une réduction permanente sur l'offre de 3 € / mois.

Et par la même, on vous colle une option non demandée : le pack norton 360, facturé 5 € / mois, mais attention : elle est offerte 1 mois, hein. Nous nous en apercevrons une fois ladite option facturée, soit 2 mois après son activation sans approbation. Au-delà du fait que ce truc est d'une bouffonnerie comparable à l'auto tune dans la musique moderne des rappeurs super lovers, ce genre de pratiques sont la grande spécialité du gang des opérateurs, et même en y étant avertis, on arrive à se faire pigeonner. Diabolique.

En substance, cette offre à non seulement le mérite d"exister, mais elle est quasiment unique sur le marché. Au niveau des performances, la 5G comme la 4G l'était avant elle, est tout à fait en mesure de vous apporter un lien internet performant et à peu près fiable. À l'échelle d'un pays, on peut parfaitement entendre que les performances et les expériences associées divergent, en particulier sur des réseaux mobiles ; le gros du problème dans tout ça, c'est la relation toxique induite entre l'opérateur, son client, et le fait que ce dernier n'aura pas ou peu de recours en cas de soucis, à moins d'y consacrer une énergie folle ; avec cette sensation latente d'être pris pour un imbécile. Ce n'est pas vraiment un constat récent, mais force est de constater que cela n'évolue que peu, en dépit des observateurs comme l'ARCEP censés mieux réguler.