be quiet! lance le Dark Rock 5, qui paraît moins bon que le 4

En 2018, nous testions les Dark Rock 4 et Dark Rock Pro 4 de be quiet! à l’occasion de leur sortie. Six ans plus tard, le modèle non Pro a droit à son remplaçant, logiquement baptisé Dark Rock 5. Rappelons que le Dark Rock Pro 4 avait déjà eu le sien, le Dark Rock Pro 5, un ventirad également soumis à notre appréciation, fin 2023.

210 W vs 200 W

Tandis que les Dark Rock Pro 5 et Dark Rock Elite sont des modèles double-tour, avec le Dark Rock 5, nous sommes toujours face à un ventirad mono-tour noir ; un deuxième ventilateur optionnel peut néanmoins être installé en extraction. L’engin arbore un design asymétrique ; ses encoches situées au niveau du radiateur garantissent une compatibilité élevée avec les dissipateurs pour la mémoire vive et les VRM.

En matière de conception, il y a 6 caloducs en cuivre et un ventilateur Silent Wings 4 de 120 mm PWM. À pleine vitesse, le niveau sonore est de 29,8 db(A). N’en déplaise à be quiet! c’est une régression sur ce plan : le volume sonore maximal renseigné pour le Dark Rock 4 est de 21,4 db(A). Rien d’illogique, puisque ce modèle embarque un ventilateur Silent Wings 135 mm PWM dont la vitesse maximale de rotation est de 1400 rpm ; c’est un Silent Wings 4 120 mm PWM capable de mouliner à 2100 rpm désormais. Le CFM (Cubic Feet per Minute) chute de 86,3 à 55.

Pour le reste, le Dark Rock 5 est à la fois plus massif et plus lourd que son ancêtre : il mesure 101 x 136 x 161 mm et pèse 1,03 kg.

Malgré tout, be quiet! renseigne une plage de fonctionnement du processeur jusqu’à 210 W contre 200 W précédemment. Les autres améliorations mentionnées par la société allemande ont trait au système de montage. Elle évoque un pont de montage et des vis préinstallés qui viennent faciliter l’installation, ainsi qu’un cache supérieur magnétique en mesh qui permet d'accéder aisément aux vis et de dissimuler les extrémités des caloducs. Notez en revanche l’absence de bandes en caoutchouc anti vibration, pourtant présentes sur le Dark Rock 4.

Modèle Dark Rock 4 Dark Rock 5 Dimensions 74 x 136 x 160 mm 101 x 136 x 161 mm Poids 0,92 kg 1,03 kg Nombre de caloducs 6 6 Ventilateur Silent Wings 135mm PWM Silent Wings 4 120mm PWM Vitesse max. 1400 rpm 2100 rpm Débit d’air à 100 % (CFM / m3/h) 86,3 / 146,6 55,0 / 93,5 Nuisances sonores à 50/75/100 % tr/min 10,5 / 15,6 / 21,4 dB(A) 11,9 / 23,2 / 29,8 dB(A) Durée de vie estimée 300 000 heures 300 000 heures TDP pris en charge 200 W 210 W

Au sujet de la prise en charge des sockets, nous retrouvons les LGA 1700 / 1200 / 2066 / 1150 / 1151 / 1155 chez Intel, les AM4 et AM5 chez AMD. Étrangement, be quiet! ne dit rien du LGA-1851. Jusqu’à preuve du contraire, la compatibilité doit être garantie.

L’entreprise couvre son Dark Rock 5 par une garantie fabricant de 3 ans. Il sera disponible à partir du 25 juin au prix de vente recommandé de 69,90 euros.