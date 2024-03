Un mini-boitier qui reprend les RTX 40 Asus ProArt en élément structurel

Quand on est amateur de mini-PC, les jours se suivent et se ressemblent un peu. De temps en temps, il y a quelques innovations, comme par exemple les boitier NCASE, ou Dan Case. Quand on a beaucoup de chance, des géants comme Lian-Li s’invitent à la fête pour lancer une production en volume du A4-H2O. Mais en général, on en est réduit à rêver ou à donner dans le full custom.

Et parfois, ce sont des entreprises chinoises inconnues au bataillon qui nous pondent un concept ultra sexy permettant à Pascal d’économiser sur sa facture mensuelle de vasodilatateurs. Le FF04 de son petit nom est un boitier mini ITX de 9,8 L — 370 x 183 x 145 mm — qui a pour particularité de reprendre les RTX 40 ProArt comme élément structurel. Les 3 ventilateurs de la carte donnent vers l’extérieur tandis que le boitier épouse à la perfection les courbes du carénage du radiateur de la carte graphique.

Plus qu’un exercice de style — très réussi —, le FF04 peut être commandé moyennant 3600 ¥ soit environ 460 €. Il faudra compter un peu plus d’un mois pour la livraison. Autant dire qu’on est vraiment sur de la petite série. A ce prix, le riser PCI-E 4.0 est compris, et un module pass-through pour watercooling externe serait prévu moyennant 180 ¥ de plus — 23 €. 67 mm sont dévolus au ventirad CPU, de quoi loger un Noctua NH-L12 Ghost, mais la connectique de la carte mère ne semble pas avoir d’accès à l’extérieur. Au lieu de ça, la façade propose 4 ports USB Type-A, un Type-C et 2 jack 3,5mm pour l’audio.

Au niveau de la compatibilité GPU, toutes les RTX 40 ProArt avec des dimensions de 300x120x50 mm sont compatibles, soit l’entièreté des cartes, de la RTX 4060 à la RTX 4080 Super en passant par les RTX 4070 et 4070 Ti non-Super. La vraie question maintenant est de savoir si des marques plus établies reprendront le concept à leur compte. Les paris sont ouverts !