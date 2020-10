Du boitier premium et atypique chez Jonsbo, les Jonsplus i 100 Pro et BO 100

Même si la marque n'est pas toujours très bien représentée dans nos contrées, ici on connait Jonsbo pour ses AIO, ses ventirads (parfois atypiques), mais avant tout aussi pour ses boitiers souvent assez bien travaillés et profitant d'une bonne finition — à titre d'exemples, parmi ceux que nous avons testés, les Jonsbo VR1, UMX3, UMX4 et RM3.

Au hasard d'une promenade sur le site du constructeur, nous avons découvert que Jonsbon a discrètement accouché de Jonsplus, une sous marque via laquelle vont être commercialisés des boitiers construits « pour la nouvelle génération de matériel » et avec un « focus sur l'essence du produit » — pour reprendre les mots du nouveau site ! L'aventure commencera a priori avec les boitiers « i-series » et « BO series », deux lignées différentes, mais affichant un même aspect « premium » un peu différent de ce qu'il nous est donné de voir habituellement.

Le site de Jonplus étant clairement encore en cours d'élaboration, les détails techniques sur les boitiers sont encore légers, mais moins pour la série « i » s'articulant autour du boitier nommé « i 100 Pro » et qui est décliné en deux versions : la « tempered glass » avec un panneau latéral en verre trempé, et la « magnesium aluminum alloy » ayant un panneau latéral en aluminium plein avec des ouvertures au centre. La conception et le design semblent avoir été soignés — esthétiquement, on aurait presque un peu le sentiment d'avoir un produit de la Pomme sous les yeux. Un assemblage de 35 pièces, l'i 100 est clairement atypique (même s'il a quand même beaucoup un air d'A4 de Jonsbo et reprend de nombreuses idées déjà apercues dans son catalogue), d'abord par sa ventilation principalement assurée du bas vers le haut, mais aussi une conception multichambre modulaire permettant plusieurs arrangements (et des contraintes différentes pour chacun) en fonction du matériel. Voyez plutôt :

i 100 Pro GPU vertical + AIO (multichambre) GPU horizontal + Ventirad (monochambre) GPU horizontal + AIO (monochambre) Dimensions boitier 435 x 194 x 307 mm Materiaux Verre trempé 3,0 mm (avec seulement 29,3 % de transmission de lumière), acier 1,0 + 1,5 mm, aluminium 3,0 mm ABS Carte mère Mini ITX ou DTX GPU Longueur max de 345 mm si cage SSD à l'avant, 373 mm sans Hauteur max. de 160 mm Épaisseur max. de 62 mm (compatible RTX 3090) Refroidissement CPU Hauteur 77 mm max. Radiateur de 120 à 360 mm, épaisseur de 55 mm max. avec ventilateur(s) Hauteur de 166 mm max. - Radiateur de 120 à 360 mm, épaisseur de 55 mm max. avec ventilateur(s) Ventilation 3 x 120 / 2 x 140 mm dessus 3 x 120 / 2 x 140 bas 3 x filtres en nylon 380 μm 3 x 120 / 2 x 140 mm dessus 3 x iltres en nylon 380 μm Alimentation Sans ventilateur bas : ATX/SFX, 175 mm de longueur max. ATX/SFX, 140 mm de longueur max. SFX, 115 mm de longueur max. Stockage 2 x 2,5 » SSD (cage amovible) 1 x 3,5"/2,5 » planqué en façade (panneau détachable sans vis) I/O 1 x USB 3.1 Gen2 Type-C 1 x USB 3.0 1 x casque 1 x micro Autres trucs Hauteur des pieds ajustable Connecteur d'alimentation intégrée au boitier Riser PCIe 3.0 x16 inclus Video de présentation i 100 Pro (via bilibili) Page produit Jonsplus i 100 Pro

Dans la série BO, on découvre le BO 100, un boitier visiblement beaucoup plus petit que le premier nommé. Il est vraisemblablement au format micro-ATX ou mini-ITX et se veut aussi portable — d'où également la présence d'une poignée de transport, potentiellement en cuir si l'on en croit le visuel. Difficile de deviner autre chose, la page produit ne dit encore rien. Le BO 100 a été conçu sur le thème « des matériels audio haut de gamme » et cherchera à se fondre dans son environnement sans faire tache — c'est vrai qu'il ressemble assez à un petit haut-parleur de bureau. Là encore, la finition parait plutôt premium, mais attendons de voir les détails techniques et les capacités de ce modèle BO 100 « coming soon ». En tout cas, les boitiers dans ce format n'étant pas des plus communs, celui-ci pourrait très bien faire de l'oeil aux amateurs de petits PC si la qualité est au rendez-vous.

Bref, tout ce beau monde semble plutôt intéressant sur le papier, en particulier l'i 100 avec sa conception assez inédite. Espérons que ces produits arriveront un jour en Europe (notons que Caseking.de est déjà listé comme partenaire revendeur, il y a donc de l'espoir) et que nous aurons l'occasion de tester ces deux engins sortant enfin un peu de l'ordinaire ! Reste à savoir aussi si les prix seront aussi premium que se veulent ces premiers boitiers de Jonsplus...