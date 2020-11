L'UMX est une série qui navigue le catalogue de Jonsbo déjà depuis une poignée d'année. Jusqu'ici, elle a surtout accouché de boitier à l'aspect premium et plutôt sexy en alu presque total. Nous en avions d'ailleurs testé les modèles UMX3 et UMX4, pour en avoir le coeur net nous vous invitons évidemment à vous repencher sur ces dossiers, et l'exception plus ou moins récente de la gamme aura été le dernier UMX5, un peu plus coloré que d'ordinaire selon la déclinaison choisie, mais qui ne dénaturait en rien l'esprit originel. Alors qu'on aurait pu penser que le travail du boitier premium allait passer essentiellement entre les mains de la nouvelle marque Jonsplus de Jonsbo, voilà que ce dernier nous présente un UMX6 !

Les connaisseurs reconnaitront effectivement un boitier UMX au premier coup d'oeil, l'ADN de base étant identique aux prédécesseurs, avec une tour ATX au design flottant (illuminé) très majoritairement en aluminium — comme Lian Li le faisait beaucoup à l'époque —, avec du verre trempé (hélas, pas sur charnière) et une finition argent mate. Cela donne une belle et grande cage de 482 x 224 x 501 mm et 11,7 kg — à vide, bien entendu. Également comme sur les modèles précédents, le boitier est toujours agencé un peu différemment que d'habitude.

L'essentiel du hardware se trouvera à sa place habituelle (à savoir, une carte mère pouvant être E-ATX avec 8 slots d'expansion, un ventirad jusqu'à 169 mm de haut et une carte graphique pas plus longue que 330 mm), mais l'alimentation (qui ne peut être plus longue que 20 cm) est encore une fois déportée dans une cage à l'avant, où peuvent aussi se loger 2 x SSD 2,5" et 2 x HDD 3,5", un peu comme à l'ancienne, en plus de deux emplacements 2,5" au dos du plateau de la carte mère ! En pratique, le branchement de l'alimentation se fera toujours par l'arrière comme de coutume, mais via la prise AC intégrée.

L'UMX6 conserve aussi le flux de ventilation vertical assuré de bas en haut, au lieu de l'avant vers l'arrière/en haut, et cela pourra se faire avec 2 x 120 mm sur le plancher, 1 x 120 à l'arrière et 3 x 120 / 2 x 140 mm au-dessus — en sachant qu'aucun ventilateur n'est fourni avec le boitier. Silverstone est l'une des rares marques à avoir vraiment expérimenté le concept (et avait sans doute deposé le brevet), certains se souviendront peut-être du Raven.

Enfin, parce qu'il est grand et moderne, l'UMX6 fait évidemment la part belle au watercooling, peut-être même un peu plus que d'habitude, et on ne peut s'empêcher d'admirer le support rackable (donc complètement amovible) dans la partie supérieure pour le montage désormais plus aisé que jamais d'un radiateur 240, 280 ou 360 mm ! De mémoire, d'autres constructeurs ont déjà proposé des solutions pour faciliter le montage du radiateur, mais celle de Jonsbo est assurément l'une des plus travaillées et plus pratiques aperçue jusqu'ici. Pour l'anecdote, il est aussi possible d'attacher un radiateur 120 mm à l'arrière, au cas où.

Un mot pour les I/O situés en pleine façade et qui consistent en 2 prises USB 3.0, deux prises USB 2.0, une prise USB Type-C 3.0, et les jacks audios habituels. Eh oui, pas d'USB 3.2 Gen2, dont la présence aurait pourtant merveilleusement complété le tableau plutôt sympathique de l'UMX6 - m'enfin, on regrette aussi l'absence de panneaux latéraux vitrés montés sur charnières.

Le constructeur n'a encore annoncé aucun prix pour sa nouvelle bête premium, destinée à trôner fièrement en haut de sa gamme. À titre indicatif, l'UMX5, qui est un poil plus grand (485 x 224 x 507) et relativement plus lourd (15,5 kg) avait été introduit à 199,99 € TTC, on n'en attendrait donc pas tellement moins de l'UMX6, ou alors vraiment très peu ! Pourtant adopté un temps en marque distributeur chez LDLC, il n'en reste qu'il est depuis assez difficile de trouver les nobostant chouettes produits de la marque sur l'hexagone : une distriubtion locale (assurée par Caseking) trop poussive ou peu de volonté du constructeur de s'intéresser à notre marché ?