La semaine dernière, on a eu droit à une RX 5500 XT mini-ITX signée ASRock. On s'étonnait encore qu'aucun constructeur n'ait fait de RX 5600 XT, elle serait presque idéale pour ce format chez les rouges. Celui qui s'y est risqué est Powercolor, jadis bien distribué en Gaule avant de disparaitre, mais qui reste représenté facilement chez nos voisins germains. On notera aussi que la firme n'en est pas à son coup d'essai, une RX 5700 existant déjà. Et vu la ressemblance presque gémellaire de la RX 5700 et de la RX 5600 XT d'un point de vue technique (même GPU mais encore plus castré), on n'est donc pas du tout surpris de voir ce nouveau modèle.

La carte mesure 17.5cm de long, sur 11cm de largeur, donc guère plus haute que les équerres arrière de fixation. La ventilation est assurée par un radiateur à base d'ailettes d'aluminium, avec 4 caloducs, et un moulin de 8cm de diamètre. Les fréquences sont de 1375/1560 MHz en modes jeu/boost, tandis que les 6 gigots de GDDR6 sur bus 192-bit restent à 12 Gbps, pas de boost particulier de fréquence sur cette carte. Le modèle n'est pas encore répertorié chez Powercolor, pourtant il est déjà en précommande chez un VPC UK.