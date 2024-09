C’est la rentrée, c’est la fête du boîtier

Si vous n’avez pas trouvé votre bonheur parmi les derniers boîtiers que nous avons testés — les MSI MAG Pano 100L PZ et FSP CUT593P — voici un tout nouvel arrivage en provenance de plusieurs fournisseurs. Petit coup d’œil aux Adata Invader X Mini et Valor Air Plus ; Asus TUF Gaming GT502 Horizon ; Fractal Era 2 ; à des variantes de Thermaltake The Tower 300.

Les boîtiers Adata XPG Invader X Mini et XPG Valor Air Plus

L’Adata XPG INVADER X MINI est un nouveau membre de la famille de châssis INVADER X. Disponible en noir ou blanc, il mesure 460 x 210 x 359 mm et accepte une carte mère au format ATX, Micro-ATX, Mini-ITX. L’entreprise le livre avec cinq ventilateurs ARGB de 120 mm, soit un pour chaque emplacement (les deux emplacements du dessus peuvent accepter des moulins de 140 mm). La taille de la carte graphique ne doit pas excéder 330 mm.

Contrairement à ce que son appellation suggère, le XPG VALOR AIR PLUS est en fait une version « économique » du VALOR AIR. La marque stipule que « c'est le châssis mid-tower idéal pour les joueurs et les intégrateurs de systèmes soucieux du prix ». Également proposé en noir ou blanc, il a des dimensions de 482 x 200 x 400 mm ; il accueille toujours des cartes mères ATX, Micro-ATX ou Mini-ITX. Le châssis prend en charge les GPU jusqu'à 340 mm de long et jusqu’à six ventilateurs de 120 mm (trois en façade, deux sur le top et un à l’arrière). Adata inclut quatre moulins ARGB avec le modèle VALORAIRPLUSMTA, seulement un avec le VALORAIRPLUSMTN.

Pas de tarifs communiqués dans les deux cas. Pour votre gouverne, le XPG Valoir Air classique coûte environ 120 euros.

Asus TUF Gaming GT502 Horizon : le boîtier bodybuildé

Nous restons dans le mid tower avec l’Asus TUF Gaming GT502 Horizon. Cette bête de 285 x 450 x 446 mm affiche 11 kg sur la balance. La marque met en avant « l’intégrité structurelle » de son châssis, lequel « peut confortablement supporter jusqu'à 30 kg de poids par le haut ». Encore disponible en noir et blanc (pardon, en Classic Black et Snowy White), ce boîtier s’accommode des trois formats de cartes mères susmentionnées et peut héberger jusqu’à six ventilateurs de 120 mm. Il y a 400 mm d’espace pour la carte graphique. Asus n’a pas dévoilé le prix. À titre indicatif, l'ASUS TUF Gaming GT502 coûte 199,99 euros ; l'ASUS TUF Gaming GT502 PLUS, 219,99 euros.

Seule vidéo disponible ; partagée par ASUS Turkiye

Fractal Era 2, un ITX classieux

Nous changeons un peu de registre avec le Fractal Era 2, successeur du Fractal Era ITX. Comme ce dernier, c’est un boîtier limité aux cartes mères ITX. C’est un plus petit gabarit que les trois modèles évoqués ci-dessus : 366 x 165 x 314 mm. La longueur maximale pour la carte graphique est de 326 mm. Pour la ventilation, il y a des emplacements pour quatre ventilateurs, avec une paire en Top (120 ou 140 mm) et une en Bottom (120 mm).

Le prix serait de 219,99 euros en France, mais cela reste à confirmer. Vous pouvez déjà trouver plusieurs tests de ce boîtier en ligne.

La série The Tower 300 de Thermaltake revêt ses couleurs automnales

Quelques mots sur les The Tower 300 Series de Thermaltake pour finir. La marque nous informe juste que « pour célébrer la saison automnale », elle introduit des coloris « Limestone et Gravel Sand ». Une recherche de ce modèle sur LDLC nous apprend qu’il existait déjà dans différents tons, du classique noir ou blanc au « bleu hortensia » en passant par le « vert matcha » ; même constat sur le site officiel (voir image de couverture). Peu importe le coloris, le prix ne change pas : 199,99 euros.