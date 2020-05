ADM 3.5 passe en version stable et est directement téléchargeable pour vos machines Asustor ! Après une phase de bêta disponible depuis plus d'un mois, la filiale d'Asus propose désormais sa release de l'OS dans une version définitive. Pour rappel, ADM est le système d'exploitation intégré sur les NAS de la marque et est équipé de tout un lot de fonctionnalités adaptées à la plupart des utilisations serveur. Pour rappel, la mouture 3.5 reprend le snapshot center lancé dans l'ancien ADM 3.3 et apporte en plus une mise à jour de l'explorateur de fichiers.

On trouve sur l'OS un support du système de fichier BTRFS, l'apport de MyArchive avec la possibilité de brancher/débrancher des disques à chaud et de les utiliser en tant qu'archive. Comme nous vous l'avions déjà évoqué lors de la bêta, la mise à jour de l'explorateur ajoute l'intégration de EZSync, permettant une sauvegarde facilitée des données. Enfin, l'interface a été un poil reliftée et se fait une petite jeunesse avec une modification des Widgets. Un nouveau Widget "Préférences" combine le contrôle d'accès et les services du NAS au sein d'une zone unique, afin d'en faciliter la gestion.

Outre ces petites nouveautés, vous retrouverez le store maison de la marque offrant la possibilité d'étendre les fonctionnalités de votre serveur via toute une palanquée d'applications en tout genre. Une démo en live est disponible pour vous permettre de voir si cette mouture vous convient, cela pourra aussi faire le bonheur de ceux qui hésitent encore à l'achat d'un NAS Asustor. Vous pourrez tester les fonctionnalités les plus importantes du système, plus simple d'apprendre en effectuant non ? Une documentation complète est également disponible via Asustor College et pourra vous éviter de vous perdre dans l'exploration des nombreuses fonctions intégrées. Vous pouvez aussi aller voir du côté de notre section test, celle-ci contenant pas mal de références Asustor. Cette nouvelle mouture 3.5 est compatible avec les références AS31, 32, 40, 50, 51, 61, 62, 63, 64, 70, Nimbustor et Lockerstor.