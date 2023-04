Synology envisage de reconsidÃ©rer sa condition

Alors que la plupart des marchés prennent de plein fouet les conséquences d’une inflation étranglant les clients de tous bords, le marché de l’occasion, lui, se porte mieux que jamais. Nombreux sont les acteurs à vouloir profiter de cette solution soit pour des raisons de greenwashing d’écoresponsabilité, pour gonfler leurs revenus avec une nouvelle clientèle ou tout simplement limiter la casse quand plus personne n’a plus besoin/les moyens de s’équiper. Et Synology semble vouloir profiter du mouvement.

l'occasion, ce n'est pas toujours le Pérou

Sur sa page officielle, la marque évoque tout son processus de reconditionnement et l’on peut dire que, contrairement à beaucoup de « reconditionneurs » que l’on retrouve sur les marketplace les plus communs, ils semblent avoir une véritable démarche de remise à neuf :

Accessoires et emballages neufs

Coque des modèles en plastiques remplacés

Descriptif complet des tâches réalisées sur le matériel

Retour et remboursement possibles pendant 30 jours

Pour l’instant, un seul modèle est référencé sous la forme d’un DS920+ pour 465,60 €, un prix tout à fait correct pour l’écosystème NAS en phase avec de ce que l'on peut trouver sur le marché de l'occasion peer-to-peer. Son remplaçant, le DS923+, étant listé entre 675 € et 750 € et un modèle concurrent neuf se trouve à 600 €, l’Asustor A6604T pour ne pas le citer. Les défauts de la proposition viennent de l’absence totale de stock pour le moment, ainsi que des faiblesses inhérentes aux choix de la marque :

une interface simple et complète, mais terriblement dirigiste aux choix logiciels pouvant limiter votre capacité à réaliser des projets avancés ;

L’absence d’interfaces réseau supérieures au 1 GbE, que la concurrence a lâché depuis déjà un bout de temps ;

Un matériel un peu léger pour le prix, mais ça, on pourrait dire la même chose de la concurrence concernant le marché du NAS.

Un DS920+, un peu timide, de dos

Même si on ne doute pas un instant que la plupart des aficionados du Comptoir lui préféreront une alternative faite maison neuve et pas plus coûteuse, ce genre d’initiative est bonne pour l’acheteur potentiel si le prix est adapté, que la qualité est là et qu’on ne se retrouve pas face à une énième initiative sans âme à but purement marketing. Tout le monde ne souhaite pas forcément passer des heures à choisir minutieusement son matos, à l’assembler et à le configurer pour ne plus jamais y toucher tant qu’il fonctionne bien. Initiative à suivre... et à pourrir si elle tourne court comme d’autres qui l’ont précédée.