Plus qu'un AIO, un vrai watercooling !

Quand Alphacool décide de foutre le Bronx sur le segment des AIO, nous avons vu qu'il n'y va pas de main morte ! Les créations que propose la marque sont souvent extrêmes, parfois plus classiques, et toujours performantes dans leur genre. Mais il arrive parfois que l'on reste sur notre faim. Cette fois-ci, le fabricant nous propose de tester ses nouveautés, dérivées de l'Eiasber Aurora. Il s'agit de deux kits Eisbaer Pro Aurora équipés de ventilateurs de 140 mm. Autant dire qu'on imagine déjà comme ça va déménager. Gros ventilateurs, radiateurs en cuivre et pompe de watercooling DYI, voilà ce qui nous attend. Et tout ça est bien évidement agrémenté d'un éclairage aRGB. Sans plus attendre, allons découvrir les Eisbaer Pro Aurora 280 et 420.