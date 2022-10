Parce que dans la vie d'Alphacool, il n'y en a pas que pour les Eisbaer, Eisbaer Pro et autres trucs du genre bien membrés pour ceux qui en ont, il y a désormais la série Core Ocean T38. C'est du classique dans le fonctionnement, avec un ensemble bloc + pompe en cuivre, des lames de 0.1 x 0.1 mm pour augmenter la surface d'échange avec le liquide et transmettre le max de joules, moulinant à 3500 TPM avec une marge d'erreur de 10 %, et 12 LED dissimulées dans l'angle supérieur, pilotables.

Les radiateurs, car il y a plusieurs dimensions, sont en aluminium, tandis que les moulins sont les Core 120 / 140 mm, 4 pins, mais pas RGB. Les 120 mm pédalent à 2500 TPM maxi pour 62.8 CFM et une pression statique de 2.13 mm de flotte. Les Core 140, quant à eux, vont moins vite avec 2000 TPM à fond les saucisses, mais étant plus gros, ils soufflent plus avec 92.3 CFM et 2.53 mm d'H2O.

La compatibilité est quasi exclusivement mainstream, c'est-à-dire que la cible sont les CPU actuels appartenant à ce segment, à savoir LGA115x, 1200, 1700, 2066 (donc 2011 et 2011 v3 si vous en avez encore), et AM4 / AM5 côté rouge. Pour les prix, ils ne sont pas énormes, c'est aussi l'objectif de la marque Alphacool de positionner une gamme cohérente qui ne sacrifie pas trop les perfs par rapport à ses avions Eisbaer, mais abordables pour un plus grand nombre. Et surtout prendre sa part du cake face aux Arctic Freezer II et autres MSi sur le segment inférieur à 100 €.

Le 120 est facturé 62.98 €, le 240 passe à 74.98 €, le 280 grimpe à 79.98 €, le 360 quiche un peu plus à 85.98 €, et enfin le 420 reste sous la barre des 100 eurobouliches avec 96.99 €.