Vous aimez les ventilateurs pas prétentieux du tout, accessibles et puissants ? Alors vous pouvez ajouter les nouveaux modèles d'Alphacool à votre liste. Les nouvelles unités appartiennent à la nouvelle série Core, il y a du 120 et du 140 mm, avec 3 variantes pour chaque taille, soit 6 nouvelles références (on est trop fort en math, on le sait).

Ainsi, le moulin de 120 mm existera en version 2500 tr/min, 3000 tr/min et 4000 tr/min, tandis que le modèle 140 mm proposera du 2000 tr/min, 2500 tr/min et 3200 tr/min. Il s'agit bien entendu des vitesses maximales de chaque variante, puisque tous les ventilateurs pourront évidemment (et heureusement) être contrôlés via PWM, jusqu'à 0 tr/min. Avec de telles vitesses de rotation, vous vous en doutez que la série Core a surtout pour vocation à déplacer de l'air, et tout particulièrement de forcer son passage à travers un radiateur d'AIO ou un ventirad.

Pour les 120 mm, la plage de pression statique va de 2,42 à 12,67 mmH2O, le CFM de 72,62 à 119,8. Quant aux 140 mm, ces mêmes plages seront de 2,81 - 6,99 mmH2O et 103,03 - 153,9 CFM. Bref, souffler (très) fort, ils sauront tous le faire plutôt bien. En revanche, ménager vos oreilles, beaucoup moins, mais ça il fallait s'y attendre. Côté roulement, ils ne sont pas tous faits pareils, les moins rapides ont un roulement FDB, tous les autres ont un roulement à deux billes.

Là où la série Core sera aussi intéressante, c'est sur la tarification. En effet, les prix vont de 6,48 à 8,98 €, ce qui est indéniablement très accessible pour du ventilateur puissant. Il sera notamment intéressant de comparer ces unités aux IndustrialPPC de Noctua, qui sont bien plus couteux (et se font un peu vieux aussi, au passage), mais s'adressent à priori pratiquement au même segment et type d'utilisation.