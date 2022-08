Alphacool possède du bon matos sous flotte, que ce soit via ses AIO Eisbaer, ou ses matériels au détail permettant de se faire une boucle Do It Yourself. Dernièrement, ses Eisbaer Pro nous ont emballés, avec des performances de premier ordre pour les modèles de 280 et 420 mm, mais dans un silence de cathédrale si vous régulez les moulins, et ce sans sacrifier les performances grâce à des radiateurs cuivre. C'est une des différences avec les kits entrée de gamme, obligés de s'époumoner pour conserver des températures en charge tout juste correctes, voire pas du tout.

Sachez que le catalogue Alphacool qui est compatible AM4 est officiellement compatible AM5. L'AM5 arrive, avec ses CPU Raphael de la série Ryzen 7000. Et il faut dire que ces puces devraient donner du fil à retordre aux engins d'Alphacool, car avec un PPT à 230 W pour les puces les plus gourmandes, il faudra se la donner et se sortir une extrémité digitale du fondement rectal. Mais AMD a donné rendez-vous aux clients le 27 septembre prochain, pour des raisons officieuses de BIOS à peaufiner et d'overclocking RAM qui serait retors.