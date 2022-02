Six fois. Six ! C'est le nombre de fois qu'apparaît Dying Light 2 au sein des meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions). On savait déjà qu'il pouvait y avoir des doublons voire des triplons du fait des différentes régions ou des différentes éditions (Collector, Deluxe...), mais six fois... Là faut faire quelque chose, on a bien compris que DL2 faisait un carton mais ça devient presque ridicule. Bon, on verra bien quand Elden Ring sortira, car lui aussi arpente nos tableaux depuis quelques semaines, ça promet.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 05

Semaine 04 Semaine 03 1 Dying Light 2 Stay Human God of War God of War 2 Dying Light 2 Stay Human Monster Hunter Rise Monster Hunter Rise 3 Dying Light 2 Stay Human Ultimate Edition Dying Light 2 Stay Human Ready or Not 4 Lost Ark Platinum Founder's Pack Elden Ring Dying Light 2 Stay Human 5 Dying Light 2 Stay Human Dying Light 2 Stay Human Elden Ring 6 Elden Ring Ready or Not Total War: WARHAMMER III 7 Dying Light 2 Stay Human Total War: WARHAMMER III Project Zomboid 8 It Takes Two Lost Ark Platinum Founder's Pack Kit de VR Valve Index 9 Dying Light 2 Stay Human Deluxe Edition Project Zomboid 暖雪 Warm Snow 10 Total War: WARHAMMER III It Takes Two Red Dead Redemption 2

Quant aux ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), eh bien comme nous l'avions prévu, et sans surprise vu la faible fréquence des sorties de gros titres sur consoles, la Uncharted Collection sortie sur PS5 prend les devants. On rappelle au passage qu'elle sortira sur PC dans le courant de l'année (pas de date précise), et qu'elle comprend Uncharted 4 et Uncharted: The Lost Legacy, son spin off/standalone, les trois premiers opus ne sont pas inclus. Pour le reste, c'est du classique, on vous laisse juger par vous-mêmes.