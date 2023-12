En cabine • Alphacool Apex Stealth Metal Power

La nouvelle référence polyvalente ?

Pour assouvir notre passion, il est difficile de se passer d'un flux d'air constant et suffisant pour dissiper la chaleur générée par nos processeurs et cartes graphiques. Mais c'est quoi un ventilateur ? Un rotor, un stator, une hélice et un cadre pour fixer tout ça sur nos boîtiers, radiateurs ou dissipateurs. Le principe n'a pas changé depuis des années. La seule grosse innovation notable fut le Sterox chez la concurrence. Voilà qu'aujourd'hui débarquent les ventilateurs en métal de chez Alphacool. Avec cette recette, la marque promet moins de vibrations au terme de mois de teasing divers, plus de puissance et des nuisances maitrisées. Nous allons donc vérifier ce que proposent les Apex Stealth Metal, en version Power s'il vous plait !