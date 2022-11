Non, il n'y a pas erreur, il est bien question de Wi-Fi 7 ! Oui, il y a de quoi être un peu surpris de voir déjà arriver du matériel compatible, alors que la version définitive de la spécification IEEE 802.11be (le nom technique du Wi-Fi 7) devrait n'être adoptée qu'en 2025 par l'IEEE. Ceci dit, ce travail-ci (démarré en 2019) n'empêche pas celui des constructeurs et l'élaboration déjà des premiers produits, par exemple chez MediaTek ou encore chez Broadcom. Intel aussi a confirmé que le Wi-Fi 7 commencera à intégrer ses machines à partir de 2024. Et on peut maintenant ajouter TP-Link à la liste des entreprises sur le coup de la prochaine norme Wi-Fi, à la différence que les choses sont cette fois-ci d'autant plus concrètes et imminentes !



Commençons par le futur fleuron de la gamme Wi-Fi 7 de TP-Link : l'Archer BE900 ! Que nous veut-il avec son look (assez réussi, il faut l'admettre) digne d'une vraie tour de PC (mais il n’est certainement pas aussi grand qu'il en a l'air en image) et un affichage LED personnalisable et tactile en façade ? Tout d'abord, du Wi-Fi 7 quadribandes via les canaux 5 GHz et 6 GHz, et avec une largeur de canal maximale de 320 MHz, ce qui lui permettra de proposer une bande passante fantastique de 24 Gb/s, soit deux fois plus rapide que le plus rapide des routeurs Wi-Fi 6E de TP-Link, mais encore qu'à mi-chemin des 40 Gb/s que peut théoriquement prendre en charge la norme. Il va de soi que l'Archer BE900 sera parfaitement rétrocompatible avec les normes Wi-Fi précédentes, avec les limites techniques inhérentes à chaque version, naturellement. En sus, le BE900 possédera deux ports 10 Gigabit, dont l'un sera un combiné RJ45/SFP+, ce qui saura assurément se montrer utile. Quatre ports 2,5 Gigabit et un seul port Gigabit viendront compléter cette connectique réseau, mais vous y trouverez aussi un port USB 2.0 et USB 3.0 pour y brancher du stockage.

Vous vous doutez bien que tout ceci aura un coût et pas des moindres : 699 $ ! Soit certainement plus de 800 € chez nous, voire plus, en supposant qu'il en trouve le chemin. L'Archer BE900 sera disponible en précommande aux USA à partir du 31 décembre (vraiment histoire de pouvoir dire « on a encore lancé du Wi-Fi 7 en 2022, on est trop fort »), mais les livraisons n'auront lieu qu'au premier trimestre de 2023, ce qui est bien vague. Sachez qu'il existera aussi l'Archer BE800, une version allégée qui proposera du Wi-Fi 7 tribande 19 Gb/s et sans écran tactile, ainsi que le BE9300, avec un Wi-Fi 7 tribande encore nettement moins véloce, pas de ports 10 GbE et pas d'affichage en façade.

L'Archer BE900 et ses deux presque jumeaux ne resteront pas seuls, ils seront suivis (ou précédés ?) de l'Archer GE800, un peu plus orienté joueur par son style agressif et pas mégadiscret, la présence de loupiottes colorées et de fonctionnalités spécifiques. Comme pour la gamme Archer BExxx, le Wi-Fi 7 sera au programme, mais seulement en tribandes et une bande passante « seulement » de 19 Gb/s. Côté filaire, il y aura toujours deux ports 10 Gigabit, mais seulement deux ports 2,5 Gigabit et quatre ports Gigabit, sans oublier deux ports USB. Son prix à celui-ci, on ne le connaît pas, mais on le voit assez bien aux alentours des 500 €. Sa disponibilité aussi n'a pas encore été précisée par le fabricant.

En voilà de belles bêtes, mais on sent que ça va bien douiller. Bon, ce ne sera aussi que le début et il est à espérer que des solutions plus raisonnables finiront par arriver, éventuellement. De toute façon, il n'y a clairement pas le feu, puisqu'il faudra évidemment encore attendre que débarque le matériel capable d'exploiter ces nouvelles capacités (et accessoirement de posséder une bonne connexion internet le cas échéant). Il n'est toutefois pas improbable à ce que les premiers appareils clients compatibles débarquent également d'ici peu. Rappelons que MediaTek a dévoilé il y a une semaine son nouveau SoC haut de gamme et le premier du marché à être compatible Wi-Fi 7, le Dimensity 9200. Petit à petit, les choses se mettent donc bel et bien en place chez les différents acteurs...