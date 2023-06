Wi-Fi 7 : l'important n'est pas la rose, mais d'attendre

COMPUTEX 2023 — Le Wi-Fi 7, c'est une des coqueluches du moment, et on s'attendait à en voir à toutes les sauces lors du Computex. Petit rappel technique autour du 802.11be succédant à l'excellent 802.11ax (aka Wi-Fi 6 / 6e) ayant amené à cette norme de protocole réseau à ses lettres de noblesse en 2021. D'abord bien entendu par des débits revus à la hausse avec 9,6 Gbps sur 2 bandes de fréquences 2,4 et 5 GHz (et même 11 Gb/s pour le Wi-Fi 6E, l'évolution fonctionnant sur 3 bandes de fréquences, rajoutant le 6 GHz) contre 5,3 Gbps pour le Wi-Fi 5, un MU-MIMO aux capacités doublées (8 flux vs 4 pour le Wi-Fi 5), et des latences de connexion nettement réduites. De quoi le rendre viable comme alternative aux connexions filaires, en particulier sur les réseaux où plusieurs périphériques sont présents et actifs. Le Wi-Fi 7 s'auto annonce comme étant un pendant à l'Ethernet : d'où une certaine ferveur en dépit du fait que le Wi-Fi 6 est à la fois encore assez récent, peu répandu, et bénéficie toujours d'une grosse demande.

Au programme : on va faire un peu pareil que lors du passage du Wi-Fi 5 ou Wi-Fi 6, c'est à dire peu ou prou tout faire x2 à minima. Un doublement de la taille de canaux élargie à 320 MHz sur la bande 6 GHz (soumis à la réglementation locale), un multiplexage OFDMA amélioré réduisant encore les latences, un quadruplement des flux QAM — Quadrature Amplitude Modulation, chargé de traduire les paquets numériques en flux analogiques, combinant à la fois l'amplitude et la phase de porteuse — les portant à 4096 (d'où le 4K-QAM), ou encore le NU-MIMO étendu à 16 flux clients.

Et surtout, 802.11eb va étrenner le MLO, ou Muli Link Operation, permettant de dialoguer sur plusieurs bandes à la fois (2,4, 5 et 6 GHz) contre un seul lien possible auparavant sur un même SSID. Les débits ? Tenez-vous bien, presque 5 fois plus rapides — théoriquement hein — jusqu'à 46 Gbps au compteur, les latences elles sont attendues pour être diminuées sur un facteur de 10 au moins, avec en ligne de mire le plafond des 10 ms à ne plus crever. Enfin tout ça dans le meilleur des cas et pas trop éloigné de son émetteur, considérant par exemple que pour profiter d'un 4K-QAM il est nécessaire d'avoir un rapport signal sur bruit (SNR) très élevé.

Avec le MLO, les paquets du même tID peuvent être envoyés sur plusieurs radios, contribuant à une plus faible latence, des connexions plus stables et bien sûr des débits à la hausse. © image TP-Link

On pouvait l'apercevoir sur pas mal de stands ce Wi-Fi 7, dont pas grand-chose n'est encore réellement bouclé, notamment au travers de la puce Intel BE200 « Gale Peak 2 », de la FastConnect 7800 de Qualcomm ou encore de la RTL8922AE chez Realtek. Des solutions que l'on pourrait bien croiser lors du renouvellement de gamme de mobos Z790 attendu avec l'arrivée de Raptor Lake-S refresh pour l'automne, ce qui nous amène a seulement quelques encablures dudit lancement escompté. Mais juste apercevoir, car peu de choses étaient fonctionnelles, et l'omerta de rigueur sur le sujet. Computerbase rapportant même un récurrent « c'est compliqué » lorsque les constructeurs étaient interrogés, la semaine passée, sur le sujet.

Les routeurs eux, notamment avec des solutions venues de chez Broadcom en sus de Qualcomm, se montraient également, mais avec des firmwares incomplets, entre autres avec le MLO non fonctionnel. Tout ce petit monde devrait arriver à partir de Q4 2023, avec on le devine un poil de précipitation qui promet quelques bonnes marades en perspectives côté logiciel... Alors que la ratification finale du standard par l'IEEE ne devrait pas intervenir avant mars 2024 ! Conseil du père castor Comptoir : montrez-vous patients...