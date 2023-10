Mais que va-t-il rester à l'Ethernet, ou la grande rumba du Wi-Fi 7

On vous en parlait début juin à l'occasion du Computex, de l'urgence d'attendre le 8802.11be. Nous sommes en automne depuis quelques jours et l'urgence et toujours de mise, alors que la sortie imminente des carte mère Z790 refresh-fresh, excitiiiiing ♫ toudoudoudouuuu va s'accompagner sur les modèles les plus huppés d'une puce Intel supportant la nouvelle norme sans-fil. Ça et un nouveau carénage, hop vous avez une nouvelle génération de mobos, magie. On vous laisse retourner sur ce billet écrit avec amour rien que pour vous pour les détails techniques, avant l'arrivée fracassante du marketing, faisons un petit point, parce que vous risquez en manger à toutes les sauces, du Wi-Fi 7.

Des solutions déjà sur le marché

Fin septembre, Netgear est l'un des premiers après notamment TP-Link ( gamme Archer, gamme Deco) et Amazon (EEro Max 7) à annoncer ses premières solutions Wi-Fi 7 mesh, avec l'Orbi 970, après avoir déjà levé le voile sur son premier routeur ouifisept qui ne ressemble plus (enfin ?) à une navette de StarWars. Des performances orbitales avec donc le support de la nouvelle norme et ici de ses 27 Gb/s théoriques aux latences réduites et toute la panoplie de connectique pour être en phase avec l'avancée significative du très mega-super-haut débit sur nos territoires ; en tout cas en métropole, avec en tête des ports LAN 10 GbE et 2,5 GbE sur tous les modules du système maillé apte — sur le papier — à couvrir pas moins de 929 m² avec les 3 éléments constituant le kit.

De quoi donc couvrir, avec une connexion réseau testiboulée avec ou sans-fils, l'étendue de votre résidence secondaire. D'ailleurs, vous avez pensé à la déclarer aux impôts ?

Un rein et deux poumons, svp

Exorbitant, c'est le tarif demandé pour cet équipement exceptionnellement cher — c'est peut-être pour ça que vous avez fait l'impasse sur la déclaration, on comprend mieux : 2399 € pour le pack de trois, la base + un satellite étant vendue 1699 €, et 899 € pour un satellite seul. Si Netgear est (très) au-dessus du lot sur cette question, une mauvaise habitude qu'il serait bon de voir ne pas perdurer les copains, les autres kits mesh comme celui d'Amazon disposant probablement d'une électronique similaire est positionné à 699 € le module. 6-9-9 €. Le prix de la nouveauté on l'admet, mais là on est quand même à un niveau stratosphérique dans le foutage de gueule et la moisson d'enfumage.

Pourtant, si vous lisez à droite à gauche les relais presse, on va éviter de citer les influs, peu s'en offusquent sortis de laconiques « houuulala c'est cher ». C'est donc le premier est sans doute le meilleur des conseils possibles : attendez que la concurrence s'installe et que les niveaux de marges reviennent sur quelque chose de plus... normal, même si vous êtes un addict absolu du dernier cri.

Chouette, vous allez pouvoir gérer votre flux vidéo 8K !

Un standard... qui n'en est pas encore un

D'autant que l'IEEE 802.11be n'est encore et toujours que théorique : certes ses promesses sont alléchantes — d'où le titre : que va-t-il rester à l'Ethernet ? —, mais la ratification de la norme, amorcée en 2018, n'a pas encore eu lieu et n'est pas attendue avant 2024, sans que l'on ai de timing précis. Cela signifie que les équipements commercialisés sous label Wi-Fi 7 sont pré-certifiés sur des specs non définitives, qui pourraient bien s'avérer rester les bonnes, mais sans garanties.

La star des chipsets, c'est à voir du côté d'Intel avec son Gale Peak aka BE200... Qui s'est récemment vu accompagné d'une puce Misty Peak, alias BE202, partageant en grande majorité la fiche technique, mais cette dernière ne fonctionnant que sur le canal 160 MHz de la bande des 6 GHz avec à la clé la moitié des débits maximaux : 5 Gbps pour le BE200 contre 2,5 Gbps pour le BE202. Le BE200 sera sans doute le chipset le plus répandu sur les cartes mères à sortir prochainement, ou aux nouvelles solutions à base de Meteor Lake, face aux solutions Qualcomm QCNCM865 ou Mediatek MT927 / RZ738. Et pourtant, ces chipsets sont loin d'atteindre les spécifications attendues.

Intel BE200 lead time has gone from 6 weeks to 12 weeks on Mouser



May explain why the Z790 refresh boards reviewed so far have all had the Qualcomm Wi-Fi chipset pic.twitter.com/Wfu2euYh5L — Charlie (@ghost_motley) October 4, 2023

Pour en revenir sur ce que nous écrivions à la fin du premier paragraphe, on reporte déjà que la demande sur le BE200 — qui au passage est facturé 18,5 € à l'unité chez un grossiste — est forte et que ce dernier est en stress côté livraisons. De là à penser que la foire d'empoigne s'annonce sur une belle valse d'implantations possibles et probables, il n'y a qu'un pas ; ou de promesses baragouinées de fonctionnalités « activables ultérieurement » — la minute culture de Comptoir /!\ rappelons à toutes fins utiles que bara signifie pain et gwin signifie vin en breton ; lorsqu'ils arrivaient en province ou à Paris demandant hospitalité, on se moquait d'eux avec leur bara-gwin incompréhensible —. Si jamais vous envisagez d'investir prochainement, on ne peut que vous conseiller de scruter ce point avec une certaine attention.

Meuuuh si, Windows 10 sera de la partie

L'occasion d'ailleurs sur ces fiches produits Inteliennes d'une entorse aux supposées tentatives par Microsoft de faire adopter par la force Windows 11 face au déficit flagrant d'adoptions volontaires, en privant Windows 10 de support du Wi-Fi 7. Une rumeur ayant fait les gros titres fin août, parfois sans le conditionnel de rigueur, surtout pour des suppositions ne venant pas de Microsoft... Mais d'une fiche technique d'Intel ! Rassurez-vous, les pilotes seront bien certifiés également pour Windows 10 22H2, dont la fin de vie est anticipée pour le 14 octobre 2025. On imaginait assez mal Microsoft faire barrage compte tenu de la quotité de machines utilisant encore cette version de l'OS.

Wi-Fi 6 vs 6E vs 7, en bref

Le grand déploiement

Tandis que le Wi-Fi 6/6E arrivent tout juste dans nos chaumières, le Wi-Fi 7 n'est pas attendu pour déclencher Overlord avant 2025, quand au marché des smartphones ils devraient progressivement s'y intéresser à compter des collections 2024-2025. En gros, ça vous laisse tout le temps d'y réfléchir pour profiter de la norme dans tout le spectre de ses fonctionnalités sans faire des frais du early pigeons adopter qui ne profiteront au mieux, dans un premier temps, que d'une amélioration des débits sur leur infras réseau embarquant de fait un hardware embarqué plus performant, et de toutes les embrouilles signatures d'un achat précipité : softwares & firmwares foireux en tête.

Être le premier, spa' toujours facile