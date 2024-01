Le Wi-Fi 7 est (enfin) finalisé

Elle était un poil attendue cette certification, c'est désormais chose faite avec en prime un logo tout neuf qui lui pour le coup ne révolutionne pas les choses. Côté spécifications, ce qui était promis a été tenu et mieux qu'un long discours un bon vieux tableau pour synthétiser la chose avec en prime le point de départ d'il y a 25 ans :

standard ouifi Wi-Fi 7 Wi-Fi 6E Wi-Fi 6 Wi-Fi 5 Wi-Fi 1 Date non stellaire 2024 2021 2019 2013 1999 Norme IEEE 802.11be 802.11ax 802.11ax 802.11ac 802.11b Bandes tri bandes 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz bi bandes 2.4 GHz, 5 GHz mono bande 2,4 Ghz Débit maximal 46 Gbps 9,6 Gbps 3,5 Gbps 11 Mbit/s Largeur de canal Up to 320 MHz 20, 40, 80, 80+80, 160 MHz 20 MHz Modulation 4096-QAM OFDMA 1024-QAM OFDMA 256 QAM OFDM DSSS MIMO 16×16 UL/DL MU-MIMO 8×8 UL/DL MU-MIMO 4 x 4 DL-MU-MIMO - Alocation Multi-RUs RU - MAC MLO - Rétrocompatibilité, mais certainement absolument touafé abawi bah non,c'est le premier Portée théorique intérieure 70 m 35 m 20 m

Le Wi-Fi a donc fait ses débuts en 1999 sous deux normes différenciant la cible professionnelle — 802.11a — ou privée ;— 802.11b —, en modulation DSSS autorisant 11 Mbit/s de débit. Un signal sur la bande des 2,4 GHz on peu encombrée et donc perturbable facilement dénué de contrôle de congestion. C'est en 2003 que le Wi-Fi 3 aka 802.11g mettra tout le monde d'accord et conservera la modulation OFDM du 802.11a qui, cumulé avec la bande 2,4 GHz, démocratisera les débits jusqu'à 54 Mbit/s. La suite des normes sera une amélioration constante des protocoles de communication, le Wi-Fi 4 ou 802.11n apportant le MIMO 4x4 permettant l'exploitation de plusieurs flux, en plus d'un doublement possible de largeur des canaux offrant des débits jusque 600 Mbps sur des portées plus longues.

Le Wi-Fi 5 ou 802.11ac — autorisant une communication simultanée entre plusieurs terminaux — qui malgré un déploiement chaotique en deux temps et des problématiques de normalisation notamment sur la modulation hissera les débits jusqu'à 1300 Mbps (1er temps, 2014) puis 5300 Mbps (second temps, 2017) avec toutefois le vent dans le dos par avis de tempête. Un merdier qui continuera avec une sorte de Wi-Fi 5.5 ou 802.11ad en dehors des clous destiné à vendre des débits en Gbps au détriment de la qualité de signal, performant mais donc pénalisé par une portée de signal très faible.

Le saint Graal arrivera finalement avec le Wi-Fi 6 ou 801.11ax offrant à la fois débit, efficience, portée et latences réduites, le tout pensé en amont pour les terminaux mobiles ; ce alors que le Wi-Fi 6E apportera une bande de fréquence supplémentaire de 1,2 Ghz, en tout cas aux US où elle a été pensée : en Europe, déjà utilisée, le surplus de bande n'est que de 480 MHz.

L'allocation des fréquences

C'est ainsi que s'agitait avec le Wi-Fi 7 le spectre du bazar connu avec le Wi-Fi 5, avec des produits annoncés et sortis avant la ratification finale de standard par la Wi-Fi Alliance. Même si cette dernière norme a tardé à arriver, elle devrait marquer l'arrivée d'un gamechanger qu'incarne le Wi-Fi 7 avec des prestations et de l'interopérabilité aptes à rivaliser avec le filaire ethernet, notamment grâce au gros travail réalisé avec le MLO (Multi Link Operation) permettant aux terminaux des échanges full-duplex sur différentes bandes de fréquences et canaux. Voire même désireux de le supplanter. Rendez-vous en 2030 pour voir ce qu'il en est !

L'introduction de Wi-Fi CERTIFIED 7 marque l'émergence de la dernière génération de Wi-Fi et sera un accélérateur pour l'adoption massive du Wi-Fi 7. Cette certification souligne notre engagement inlassable à fournir une technologie de pointe qui redéfinit la manière dont les utilisateurs expérimentent le Wi-Fi, offrant des vitesses plus rapides, une meilleure efficacité et une fiabilité accrue, ce qui élargit les horizons de ce qui est possible grâce au Wi-Fi."

— Kevin Robinson, président et PDG de la Wi-Fi Alliance