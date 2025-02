Faites une croix sur les Radeon RX 9070 MBA

Vous êtes au jus, AMD présentera officiellement ses Radeon RX 9070 XT et RX 9070 le 28 février, puis les commercialisera à partir du 6 mars. En attendant, Baidu a livré quelques indiscrétions à propos du GPU Navi 48 qui propulsera ces deux solutions RDNA 4, tandis que VideoCardz a certifié qu’il n’y aurait pas de de solutions MBA (made by AMD) en vente.

Attaquons d’emblée avec celles-ci : le design de référence à trois ventilateurs, ainsi que celui a deux moulins qui apparaît, qui figurent au milieu de l'image de la foule de RX 9070 custom, ne sont que des rendus. Pour le formuler autrement, il n’y aura pas de RX 9070 XT et RX 9070 MBA disponibles à l’achat. Chacun sera libre de pleurer ou de se réjouir de cette absence — tout en gardant à l’esprit qu’AMD a parfois écoulé de telles références par l’intermédiaire de partenaires.

It’s almost time. Meet the next gen AMD Radeon RX 9000 series on February 28th at 8am ET/7am CT/5am PT.



