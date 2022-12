Combien de RX 7900 sur les étalages pour finir 2022 ?

Les RX 7900 XT et 7900 XTX, c'est pour très bientôt, leurs tests, mais aussi leur disponibilité en magasin ! Ce dernier point s'avérera assurément être l'un des plus importants après une (trop) longue période marquée par des cartes graphiques difficiles à obtenir et souvent vendues à des prix prohibitifs, avec des stocks de lancements disparaissant parfois en un clin d'œil. Heureusement, la situation a tout de même un peu évolué. Si la RTX 4090 se vendrait assez bien, ce serait moins le cas de la RTX 4080, même les scalpers seraient tombés sur un os avec cette dernière. Le ratio performance/prix plus compliqué de la 2e RTX 40 n'y est certainement pas pour rien. Pour sûr, la façon dont les acheteurs (quels qu'ils soient) aborderont les RX 7900 dépendra forcément aussi de ses performances et de sa tarification réelle.

Dans l'hypothèse où elles seraient une offre pertinente et une alternative viable face aux GeForce, on est évidemment en droit de se demander s'il y en aura assez pour tout le monde en cette fin de 2022. Il y a quelques jours, il était question d'une quantité assez limitée de RX 7900 de référence (MBA, c'est-à-dire construites par AMD), avec 10000 unités pour l'ensemble de la zone EMEA. Il y a quelques heures, Kyle Bennett (ex-proprio de HardOCP qui avait aussi fait un bref passage chez Intel) a balancé le chiffre - a priori vérifié auprès de plusieurs sources - de plus de 200 000 livraisons de Radeon RX 7900 par AMD pour Q4 2022. Ce chiffre inclurait seulement 30 000 cartes de références « MBA » et qui seraient disponibles le jour J, le reste serait donc des cartes dites « customs ». Ceci ne nous donne évidemment aucune indication quant à la distribution géographique ni de la quantité qui sera réellement disponible demain aux acheteurs. En dépit de la formulation du tweet de Kyle, certains suggèrent que ce sont plutôt 200 000 cartes qui seront en stock pour le jour du lancement, ce qui ne serait pour le coup pas du tout la même chose...

Verified from multiple sources. @amdradeon will ship over 200K 7900 XT and XTX GPUs in Q4. Over 30K reference cards on shelves on launch day. — Kyle Bennett (@KyleBennett) December 11, 2022

Quoi qu'il en soit, pour mettre ce chiffre en perspective, sachez que ce sont en moyenne 10 millions de cartes graphiques dédiées qui sont vendues chaque trimestre, soit environ 3,33 millions par mois, soit approximativement 107 000 par jours. 200 000 unités semblent donc être peu, quand bien même ce chiffre est a priori à étaler sur une période d'un peu plus de 15 jours seulement et sans oublier que les ventes de cartes graphiques ont enregistré une dégringolade pas vue depuis 12 ans. Ajoutons aussi à cela que les RX 7900 sont au même titre que les premières RTX 40 des GPU (très) haut de gamme avec des prix conséquents et qui ne sont donc pas à la portée de tout le monde. Bref, rendez-vous demain pour le premier état des lieux !