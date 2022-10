RDNA 3, non pas en une date, ni trois, mais deux !

Alors que NVIDIA a procédé au lancement de sa nouvelle génération ADA avec son flagship RTX 4090, pour lequel vous avez notre article à (re)lire, AMD reste muet sur ses intentions GPU-esque. La seule donnée qui a fuité, et pour cause elle fut officielle, c'est la date de présentation de la nouvelle gen RDNA 3. La bande à Lisa a fixé le rendez-vous au 3 novembre, mais hormis cette info, nous ne savons rien de bien précis.

Selon Greymon55, le lancement ne serait pas immédiat, et comme ce fut le cas pour les RTX 40, il y aurait un délai à subir avant de pouvoir tâter du NAVI 3x. Ce jour, ce serait le 22 novembre. On peut facilement imaginer qu'il pourrait être amené à évoluer en fonction de la date de lancement des RTX 4080, histoire que les meilleurs ennemis du GPU se marchent sur les pieds, comme ils le font souvent. Comme deux frères qui se chamaillent tout le temps, mais qui s'ennuient l'un sans l'autre, AMD et NVIDIA vont se faire des petits tours de magie dans les semaines qui viennent !