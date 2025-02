no ragotz

Radeon RX 7650 : toujours GRE, mais plus rabbit, et encore moins golden

La semaine dernière, AMD a lancé une Radeon RX 7650 GRE. Dans la lignée des Radeon RX 7900 GRE et Radeon RX 6750 GRE, elle fait ses débuts en Chine — elle débarquera peut-être dans nos contrées par la suite, dans les traces de la RX 7900 GRE.

La démarche n'est donc pas inédite. En revanche, le suffixe GRE nous avait laissé circonspects. Pour les deux autres Radeon précitées, il était justifié par une commercialisation en 2023 : une année placée sous le signe du lapin d’or en Chine, d’où le Golden Rabbit Edition. Or, cela ne vous aura pas échappé, nous sommes désormais en 2025 : le lagomorphe a cédé sa place au dragon, lui-même supplanté par le serpent.

La RX 7900 GRE © Igor's LAB

Great, vraiment ?

Sur la base de cette même logique, cette RX 7650 aurait donc plutôt dû s’appeler SE, pour Snake Edition, voire Radeon RX 7650 SS, pour Solid Snake. Faisant fi de cette cohérence, AMD a maintenu GRE, mais dans une autre acception. Pour cette nouvelle carte, GRE signifie Great Radeon Edition.

Malgré son titre, cette RX 7650 n’a pourtant pas grand-chose de Great. C’est une vulgaire RX 7600 légèrement surcadencée. Tandis que les fréquences GPU de celle-ci sont officiellement de 2 250 MHz et 2 655 MHz (jeu / boost), ces valeurs sont de respectivement 2 350 MHz et 2 695 MHz pour l’édition GRE. Ce sont donc des augmentations de 100 MHz et 40 MHz. Mais tout ceci reste bien théorique, les fréquences pouvant être très variables selon les modèles custom. En outre, c’est la conséquence d’un TBP rehaussé de 5 W : de 165 W, il est passé à 170 W. À ce propos, la RX 7650 GRE reprend la conception de la RX 7600 XT avec une paire de connecteurs 8 broches. AMD ne prévoit pas de modèle MBA par contre.

Radeon RX 7650 GRE © VideoCardz

En dehors de cette distinction, la RX 7650 GRE conserve les 32 unités de calcul (2 048 processeurs de flux) déjà de rigueur pour les RX 7600 et RX 7600 XT. En matière de mémoire vidéo dédiée, elle est logée à la même enseigne que la première, avec 8 Go de GDDR6 à 18 Gbit/s.

En Chine, la RX 7650 GRE a vocation à remplacer la RX 7600. Comme écrit en début d’article, il est possible que cette Great Radeon passe un jour les frontières du pays, à l'instar de la RX 7900 GRE (devenue lièvre au passage).