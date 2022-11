Oui, toujours du bon gros Call of Duty au sein des meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions), c'est une constante depuis sa sortie, voire avant puisque même en précommande il titillait ses adversaires en termes de revenus. Donc ça c'est acté, mais il n'est pas seul, et on peut dire merci Sonic de venir rouler dans les parages, car être présent à deux reprises dans ce classement, c'est bien preuve que ça marchotte pour le hérisson bleu, malgré les critiques en dent de scie. On notera au passage les "nouveautés" Warhammer et Soulstone Survivors, qui contribuent à briser la monotonie.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 45

Semaine 44 Semaine 43 1 Call of Duty: Modern Warfare II Call of Duty: Modern Warfare II Call of Duty: Modern Warfare II 2 Steam Deck Steam Deck Steam Deck 3 Sonic Frontiers Call of Duty: Modern Warfare II Call of Duty: Modern Warfare II 4 Football Manager 2023 Call of Duty: Modern Warfare II Victoria 3 5 Call of Duty: Modern Warfare II - Vault Edition Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077 6 Warhammer 40,000: Darktide Battlefield 1 Persona 5 Royal 7 Soulstone Survivors Football Manager 2023 Victoria 3 8 God of War Victoria 3 Victoria 3 Grand Edition 9 Deep Rock Galactic Persona 5 Royal RimWorld - Biotech (DLC) 10 Sonic Frontiers New World Football Manager 2023

Du côté des ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL* (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), là pour le coup c'est plutôt calme par rapport à la semaine précédente. Rappelons que les données fournies par le SELL ont un petit décalage d'une semaine, mais cette semaine, hormis la disparition de Gotham Knights et le retour de valeurs sûres (Horizon et Forza), rien à signaler de particulier. On se donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour observer les dégâts provoqués par Kratos, du moins sur les consoles Sony.

Top Ventes du S.E.L.L.



Semaine 44 Semaine 43 #1 #2 #3 #1 #2 #3 PC FIFA 23 Farming Simulator 22 Minecraft Java & Bedrock FIFA 23 Farming Simulator 22 Minecraft Java & Bedrock PS5 Call of Duty Modern Warfare II FIFA 23 Horizon Forbidden West Call of Duty Modern Warfare II FIFA 23 Gotham Knights XB Series Pack Cross-gen Call of Duty Modern Warfare II FIFA 23 Forza Horizon 5 Pack Cross-gen Call of Duty Modern Warfare II FIFA 23 Gotham Knights PS4 Pack Cross-gen Call of Duty Modern Warfare II FIFA 23 F1 22 Pack Cross-gen Call of Duty Modern Warfare II FIFA 23 F1 22 XB One FIFA 23 F1 22 Cyberpunk 2077 FIFA 23 Cyberpunk 2077 F1 22