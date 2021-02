J'ai la tête qui éclaaaate, j'voudrais seulement dormiiiir ♫♪

Flippant, c'est le qualificatif de ce jeu développé par Bloober Team. Sans spoiler, c'est un thriller psychologique, qui met en parallèle réalité et cauchemar, avec des actions croisées ayant pour seul but l'élucidation d'un rêve récurrent mystérieux que fait l'héroïne nommée Marianne. Animé par l'Unreal Engine 4, ce titre use du ray tracing et du DLSS, et en général cela lui réussit plutôt bien. Comment les développeurs ont utilisé ces deux technologies pour donner à leur jeu cette saveur malsaine et dérangeante ? Et comment tout ça prend vie sur nos écrans ? La réponse dans ces quelques pages.

Vidéo promo Nvidia.