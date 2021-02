Eh bien, il ne manque pas de Mini-ITX en ce moment, avec des produits en tout genre qui nous arrivent ces derniers temps. Par exemple, nous avions eu un boital de chez darkFlash que nous trouvons original, révolutionnant un peu le concept des SFF en apportant une certaine verticalité appréciable. Avec les nouvelles consoles, surtout la Series X, beaucoup d'internautes souhaitent se faire un build PC alternatif pouvant se loger dans un meuble, tout en restant discret. Le SFF permet d'avoir une machine puissante, compacte et surtout à votre image puisque c'est vous qui choisissez quels composants intégrer dedans. La problématique majeure est la chauffe de votre matériel, qui reste difficile à contenir et affecte souvent les performances. Voici que SSUPD nous présente le Meshlicious, un boitier délicieux à regarder - hohoho quel jeu de mots - et qui se retrouve vraiment aéré !

Cette nouvelle référence est assez docile puisqu'elle laisse de la latitude quant aux choix du matériel que vous pouvez placer. Par exemple, vous pourrez intégrer un GPU de 334 mm de long, de quoi placer les plus grosses cartes graphiques du marché. Au niveau du processeur, vous pouvez caler du 73 mm de haut, c'est assez peu, mais ce produit se veut plus disposé à supporter du watercooling. D'ailleurs, au niveau des AIO, vous pourrez utiliser du 280 mm au maximum, ce qui reste très raisonnable et viendra vous apporter suffisamment de dissipation pour des processeurs exigeants. Pour les moulins, vous avez le choix, avec de quoi mettre deux 120 ou deux 140 mm. Les alimentations sont possibles en ATX avec maximum 160 mm de long, sinon il faudra passer par du SFX. Sur le stockage, vous pourrez mettre trois périphériques 2.5" ou bien deux 3.5" dans un cas classique, si jamais vous utilisez un petit GPU, vous pourrez monter à 7 périphériques en 2.5", ce qui est vraiment beaucoup. Les dimensions sont de 245 mm x 166 mm x 360 mm (L x P x H), pour un volume total de 14,67 litres. Le front panel est assez fourni, avec un USB Type-C 3.1 Gen 2 et un port USB 3.0 Type-A.

Ce Meshlicious est directement disponible pour un tarif de 119$ chez la plupart des revendeurs. Des accessoires sont disponibles à la vente, comme une house et un panneau en verre trempé. Face à la concurrence, eh bien nous pouvons directement le comparer à celui de chez darkFlesh dont nous vous avions parlé ou bien à des produits assez similaires comme le controversé H1 de chez NZXT. Le choix d'un boital SFF se fait toujours au feeling et reste très subjectif, n'oublions pas que c'est un format de passionné. Alors tenté par ce nouveau SSUPD ?