Un macube comme on l'a aimé ?

Il y a presque un an, nous présentions au monde –stupéfait, le monde– le Macube 550, un boîtier épuré et plutôt bien fait, qui sortait de chez GamerStorm aka Deepcool. Ce modèle séduisant sert actuellement d'écrin au PC que nous utilisons pour vous écrire ces lignes. Mais voilà, le Macube 550 en impose par des dimensions et un poids à vide respectable, ce qui ne convient pas à tous les environnements, ni ne plaît à tout le monde. Bien que la marque ait décidé de décliner le modèle en version plus raisonnable (Macube 310), mais avec un design plus classique, cela ne suffisait pas à satisfaire les fans de compacité. Voilà qu'arrive enfin une version Micro ATX, afin de nous permettre de poser le boîtier sur un bureau et de garder un oeil sur son design épuré. Le Macube 110 est né, et nous vous le proposons en test aujourd'hui.