Une fois n'est pas coutume, c'est avec regret que nous constatons que les meilleures ventes par revenus sur Steam (incluant DLC et autres microtransactions) sont excessivement molassonnes. Sous-entendu "par rapport à la semaine précédente", ça va de soi. Cela dit, AoE3 Definitive Edition parvient tout de même à se faire une place au soleil et ce malgré les notes plutôt moyennes sur Steam. En revanche, nous sommes extrêmement rassurés de voir que GTA5 se porte bien et est toujours présent, plus de 7 ans après la sortie du jeu...

En ce qui concerne les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), inutile de vous dire qu'on s'attendait à mieux. Farming Simulator nous manque... Plus sérieusement, alors que les titres les mieux vendus sur consoles ne surprennent personne puisqu'il s'agit encore et toujours des dernières nouveautés, on notera tout de même que Flight Sim fait toujours le job sur PC. Et c'est sans surprise également qu'on se tape un FIFA de plus, FIFA qui continue de se vendre à chaque itération malgré les critiques de plus en plus violentes chaque année.

Top Ventes du S.E.L.L Semaine 41 Semaine 40 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 Microsoft Flight Simulator FIFA 21 FIFA 21 Microsoft Flight Simulator Crash Bandicoot 4: It's About Time Star Wars: Squadrons 2 Microsoft Flight Simulator Crash Bandicoot 4: It's About Time FIFA 21 – Édition Champions Star Wars: Squadrons Star Wars: Squadrons Crash Bandicoot 4: It's About Time 3 Les Sims 4 : Édition Standard FIFA 21 – Édition Champions Crash Bandicoot 4: It's About Time Red Dead Redemption 2 Mafia: Trilogy Mafia: Trilogy