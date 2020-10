Les APU Zen 3 fuitent : 200 MHz de plus, et la nouvelle architecture !

Après l’annonce des CPU de nouvelle génération sous architecture Zen 3, AMD a encore du renfort à venir avec les GPU, notamment Big Navi. Néanmoins, ce n’est pas le seul produit que le concurrent d’Intel devrait dévoiler, car l’assemblage des deux (processeur et carte graphique compétente), nommé APU, devrait être également officialisé sous peu.

Sous peu, oui, mais cela ne nous dit pas quand ! Or, l’affaire ne devrait pas trop tarder, car la liste des modèles a déjà fuité via Twitter, avec mention d’un janvier 2021 pour leur probable annonce :

Nom Architecture Coeurs / Threads Cache L3 Fréquence base - boost Configuration iGPU TDP Ryzen 7 5800U Zen 3 (Cezanne) 8 / 16 16 Mo 2,0 GHz / 4,4 GHz 8 CU @ 2 GHz 10 W à 25 W Ryzen 7 5700U Zen 2 (Lucienne) 8 / 16 8 Mo 1,8 GHz / 4,3 GHz 8 CU @ 1,9 GHz Ryzen 5 5600U Zen 3 (Cezanne) 6 / 12 12 Mo 2,3 GHz / 4,2 GHz 7 CU @ 1,8 GHz Ryzen 5 5500U Zen 2 (Lucienne) 6 / 12 8 Mo 2,1 GHz / 4,0 GHz 7 CU @ 1,8 GHz Ryzen 3 5400 U Zen 3 (Cezanne) 4 / 8 8 Mo 2,6 / 4,0 GHz 6 CU @ 1,6 GHz Ryzen 3 5300U Zen 2 (Lucienne) 4 / 8 4 Mo 2,6 GHz / 3,85 GHz 6 CU @ 1.5 GHz

Si les CPU de bureau se sont alignés au niveau de la nomenclature sur les APU en sautant la série 4000, force est de constater que la transparence ne serait pas tout à fait de mise. Hé oui, cette nouvelle série rassemblerait des cœurs Zen 2 sous le nom de code Lucienne (un bon vieux refresh de Renoir, avec, en moyenne, 200 MHz de plus ?) et les nouveaux Zen 3 nommés Cezanne ; avec, comme différence considérable, le double de L3 pour les derniers cités : voilà qui devrait faire une sacrée différence au niveau des performances. En interne, le GPU ne devrait malheureusement pas évoluer et rester sur une architecture VEGA, certes moins performant en gaming mais plus polyvalent pour les professionnels. Comme d’habitude, difficile de commenter davantage sans benchmarks ni prix ; le succès de ces puces dépendant fortement des décisions d’intégration des OEM. (Source : VideoCardz)