Écrit par Thierry C. | 25 Août 2020

Aéré, fonctionnel et bon marché

La marque chinoise DeepCool, que vous avez maintenant l'habitude de voir dans nos pages, sort cette semaine le CL500. Il s'agit d'un boîtier moyen-tour qui se veut fonctionnel d'une part et dont le flux d'air est optimisé au maximum d'autre part. Il reprend quelques bonnes idées vues sur d'autres modèles de la marque, ce qui lui permet d'être simple à mettre en oeuvre. Le design est soigné et le volume parait conséquent vu de l'extérieur. Au premier coup d'oeil, le modèle semble tenir ses promesses, et comme une impression ne fait pas tout, nous allons vérifier cela avec vous.

• Côté street price, ça dit quoi ?