Pour clôturer le festival des cartes mères A520, nous allons nous pencher sur ce que propose ASRock. Ici, le nombre de références est élevé, mais il s'agit très souvent d'une base commune qui est dérivée, nous simplifierons donc la présentation afin que ce soit plus lisible et compréhensible. De même, ASRock ne fournira pas de version gaming de ses cartes A520 et se contentera du mATX et d'une référence mini-ITX, donc pas de grands formats.

Commençons par le modèle le plus proche des références classiques, la A520M Pro4. La carte dispose de deux ports PCIe x16, mais dont les configurations réelles sont différentes : le PCIE1 est en 3.0 x16, alors que le PCIE3 est en 3.0 x2, le maximum que propose ce chipset A320. L'alimentation dispose d'un radiateur léger et d'un montage en 6 + 2 phases, ce qui reste correct. La puce audio est aussi de meilleure qualité, en proposant un codec ALC1200, alors que le reste de al famille sera avec des puces ALC887. Autres différences notables, la carte disposera de 4 slots pour la DDR4, de prises RGB et d'un port USB-C.

La seconde gamme contient 2 modèles, dont les différences sont selon les ports ajoutés : la A520M-HVS (VGA), la A520M-HDV (VGA + DVI) et la A520M/ac (Wi-Fi 5). Ici, la base est la même : alimentation en 4 + 2 phases sans radiateurs, 2 slots pour la DDR4, 1 port PCIE 3.0 x16 et 1 port PCIe 3.0 x1. La connectique arrière est plus limitée aussi, avec seulement 4 ports USB 3.1 et 2 ports USB 2.0, ainsi qu'un unique port HDMI.

Une seconde version de cette gamme, plus orientée pour le monde industriel, a été mise au point par ASRock avec les A520M-HDVP et A520M-HDVP/DASH. Ces dernières reprennent la structure des cartes citées avant, mais avec un port PCIe 3.0 X1 en plus, un port PCI et un port COM afin de prendre en charge les appareils et capteurs existant encore dans certaines usines. Le support du LAN DASH - qui est présent aussi sur certaines cartes A520 de chez MSI ou ASUS - permet à l'administrateur du parc informatique d'avoir un meilleur contrôle à distance des ordinateurs, ce qui aura son intérêt pour les grandes entreprises.

Enfin, une version mini-ITX est présente chez le fabricant, qui est plutôt travaillée comme la Pro4. Nous retrouvons une architecture en 6 + 2 phases avec radiateur, un radiateur pour le port M.2 en façade et un module Wi-Fi 5. Nous avons aussi un port USB-C de disponible, mais la puce audio restera cette fois sur du ALC887. Mais cette carte semble suffisante pour se permettre de l'utiliser comme mini PC de salon ou professionnel, tout en utilisant des CPU un poil plus véloces comme des Ryzen 5 ou 7.