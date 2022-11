Chieftec, qui ne fait pas vraiment dans le boitier kitch ou kéké, a ajouté une nouvelle référence dans son catalogue et qui pourrait intéresser ceux à la recherche d'un logement plutôt sobre et compact pour leur hardware. La référence se nomme BX-10B-OP et comme toute chose BX, celle-ci n'est pas là pour faire des folies ou se faire remarquer, mais ce n'est pour autant que Chieftec n'a pas cherché un tant soit peu à soigner l'esthétique et l'aspect fonctionnel du boitier.

Le format retenu est celui d'une tour mATX, autrement dit, pas trop grand, mais trop petit non plus. Comptez avec des dimensions de 415 x 204 x 325 mm (+ 15 mm de hauteur avec les pieds) et un poids net de 4,78 kg. La majorité du boitier sera en acier SPCC de 0,6 mm, mais du verre trempé a aussi été ajouté dans le mix pour donner au boitier sa petite touche de modernité. Certains auront peut-être déjà froncé les sourcils à la vue d'une façade paraissant plutôt restrictive pour la ventilation. Cependant, celle du BX-10B-OP fonctionnera plutôt de bas en haut, avec une option de 3 x 120/2 x 140 mm pour le bas, et 2 x 120/140 mm pour le dessus (possibilité aussi d'y fixer un radiateur de 240 mm). Un 120 mm sera livré attaché en extraction à l'arrière. Un grand filtre est prévu pour la ventilation du bas. Enfin, le BX-10B-OP a été doté côté I/O d'une prise USB 3.2 Gen1 Type-A et USB 3.2 Gen1 Type-C, ainsi que d'un jack HD audio.

Quant au cœur du hardware, il va tout d'abord falloir se contenter d'une carte mère mini-ITX ou mATX et qui aura 4 slots d'expansion à sa disposition. Ensuite, le ventirad ne devra pas dépasser les 165 mm en hauteur (ce qui laisse déjà une bonne marge) et le GPU les 380 mm en longueur (c'est qui est aussi déjà assez permissif). Néanmoins, concernant le GPU, cette limite passera à 300 mm dans le cas où vous installez une alimentation ATX de plus de 180 mm à l'avant. Eh oui, le bloc à jus est logé devant, un positionnement déjà aperçu ailleurs - par exemple, chez Jonsbo et Jonsplus - et qui fait usage d'une extension pour permettre le branchement à l'arrière comme de coutume. Dernièrement, il sera possible d'y faire du 1 x 3.5" + 3 x 2.5" ou 4 x 2.5" pour la partie stockage.

Pour le moment, Chieftec n'a encore indiqué aucun tarif ni de date de disponibilité. Le BX-10B-OP sera sans doute une bonne alternative - certes, un peu plus spartiate - aux D30/D40 de Jonsbo en particulier. Ceux-ci sont vendus pour un peu plus de 100 €. À voir si Chieftec sera plus agressif sur le tarif. Bientôt en test sur votre comptoir chéri d'amour !