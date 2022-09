Parce que tout le monde n'a pas forcément besoin d'un boitier super élaboré ni n'a été convaincu par la nécessité d'avoir du verre de partout, certains constructeurs (comme Chieftec par exemple, voyez son AL-02B-OP, son CW-01-OP ou encore sa gamme CLASSIC) continuent à proposer de temps en temps des boitiers sortant pour le coup de l'ordinaire moderne et qui sont basés sur des designs plus classiques. Également un grand amateur et habitué des solutions un peu atypiques (comme le SST-ECM28), SilverStone fait partie de ceux-là et sa dernière création en date est le FARA 311 !

Bien qu'il s'agisse d'un boitier sans aucune grande prétention, l'on n’aura pas pour autant l'impression qu'il nous vient tout droit des années 90 ou 2000. Pas de beige (ouf), mais du noir bien contemporain pour l'ensemble de la structure en acier et en plastique, avec une conception tout de même assez soignée, discrète et carrée, plutôt industrielle.

Le FARA 311 n'est pas un boitier très grand ni très lourd, presque réduit à l'essentiel, comptez avec des dimensions de 410 x 183 x 360 mm et seulement 3,48 kg. Il est par conséquent compatible Micro-ATX et Mini-ITX sur 4 slots uniquement, pas d'ATX. Il faudra aussi se limiter à un ventirad de 156 mm de haut et une carte graphique de 354 mm de long (avec des ventilateurs à l'avant), ce qui est en soi déjà suffisamment permissif. L'alimentation doit être ATX et ne pas dépasser les 140 mm, sans quoi cela gênerait l'installation d'un lecteur 5,25" à l'avant !

Eh oui, design classique oblige, le FARA 311 peut effectivement accueillir un bon « vieux » lecteur CD/DVD ou Bluray, ou en fait tout autre accessoire pouvant s'y loger (comme un machin de chez IcyDock, par exemple). Alternativement, l'emplacement peut être utilisé pour un disque dur 3,5" ou un SSD 2,5". En tout, le boitier possède donc un emplacement fixe pour chaque type de support et deux emplacements convertibles, ce qui permet d'installer jusqu'à 3 disques durs 3,5" et un SSD 2,5", ou encore 3 SSD et 1 disque dur.

Alors que la ventilation ne fut jamais vraiment un point fort des boitiers d'antan, le FARA 311 devrait s'en sortir un peu mieux, quand bien même il n'est livré d'origine qu'avec un seul moulin (noir) de 120 mm à l'arrière, vous pourrez en ajouter deux autres à l'avant derrière la façade en mesh, de 120 ou 140 mm, ou même un radiateur d'AIO de 240 mm ! Enfin, sans surprise, les I/O aussi sont rudimentaires, avec de l'USB 3.0 et de l'USB 2.0, un jack HD audio in/out et un bouton on/off. Un bouton « reset » dédié eut été une petite touche rétro sympathique, dommage.

Pas de prix de connu pour l'engin, mais en théorie, le FARA 311 ne devrait pas couter une fortune. On ne connait pas sa disponibilité non plus ni s'il sera disponible par chez nous, ce que l'on souhaite pour ceux à la recherche de ce genre de solution se faisant rare sur le marché. À défaut, Fractal Design propose aussi depuis plusieurs années déjà ses Focus G (Mini), qui sont plus spacieux, d'apparence plus moderne et possèdent deux baies 5,25".