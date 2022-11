Petite vague de nouveauté chez Phanteks, avec pour surfeurs le boitier Eclipse G500A et le ventilateur M25 ! Commençons par le G500A, qui ne sera pas sans rappeler le P500A tant ses caractéristiques sont proches, pour me pas dire quasi identiques. Ce dernier étant de 2020, on peut effectivement estimer qu'il s'agit d'une mise à jour.

Point de refonte, Phanteks a conservé le même concept plus qu'éprouvé, toujours avec une attention particulière portée à la ventilation. Ainsi, le mesh en façade occupe une surface un peu plus importante et le G500A peut accueillir autant de 120 mm que de 140 mm, soit 7 unités en tout, contre 7 de 120 mm ou 6 de 140 mm avec le P500A. Une autre différence notable est que les deux panneaux latéraux sont désormais montés sur gonds, alors que ce n'était que la vitre qui en avait sur le P500A. Ça ne semble pas grand-chose, mais à l'usage, c'est tout de même pratique.

Enfin, le G500A est aussi livré avec 3 unités 140 mm de la nouvelle série M25. Phanteks affirme que cette dernière s'appuie sur le fameux T30 tant primé. On ne sait pas trop ce que Phanteks entend par là, car les M25 semblent clairement très différents du T30 et beaucoup plus basiques. Ils se contentent d'une épaisseur standard de 25 mm, n'utilisent pas le polymère à cristaux liquides ni les mêmes pâles, le rotor aussi semble être différent et les spécifications n'ont rien de très transcendant.

Un M25 de 120 mm dispose d'une plage de fonctionnement de 500 à 2000 tr/min, un débit d'air maximal de 84,26 CFM, une pression statique de 2,67 mm H2O et un bruit acoustique de 35,7 dBA (ce qui est plutôt élevé). Le modèle 140 mm propose dans le même ordre 500 à 1800 tr/min, 104,62 CFM, 2,80 mm H2O et 36,57 dBA. Il en existera plusieurs variantes en noir et en blanc, avec ou sans D-RGB. Tous posséderont une prise 4 prise PWM, peuvent être chainés pour faciliter la gestion des câbles et sont garantis 5 ans.

Vous aurez le choix entre un achat à l'unité ou par trois. Un M25 120 mm noir standard vaudra 9,90 €, la version 140 mm 10,90 €. Par trois, il faudra compter respectivement avec 27,90 et 29,90 €. Pour du D-RGB, ça coutera 14,90 € et 16,90 € respectivement pour du 120 et 140 mm, et 39,90 et 44,90 € pour un kit de trois. Il faut tout de même reconnaitre que ces prix sont plutôt raisonnables.



Mais revenons-en au G500A. Vous aurez donc compris que peu d'éléments le distinguent du P500A de 2020, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, puisque le P500A était déjà un boitier plutôt capable, spacieux et assez bien agencé. La donne ne change pas vraiment avec le G500A, si ce n'est qu'il est encore un poil plus permissif par-ci, un peu moins permissifs par-là, et dispose d'un peu plus d'éléments pour cacher et faciliter le rangement des câbles.

Vous retrouverez toutes ses caractéristiques techniques ci-dessous avec le P500A comme élément de comparaison. Toutes ces nouveautés seront disponibles très prochainement dans les endroits habituels. Alors que les M25 nous semblent effectivement plutôt abordables, on remarquera que le G500A sera tout de même sensiblement plus cher que le P500A, quelle que soit la déclinaison, alors qu'il n'offre en fin de compte pas vraiment tellement de choses en plus.