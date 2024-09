Flemme de lire vos documents Word ? Copilot va le faire pour vous

Vous aurez remarqué que de plus en plus de sites proposent des résumés de leurs articles en quelques points clefs. Vous allez pouvoir bénéficier des mêmes condensés dans Word, grâce à Word avec Copilot. Après avoir noobifié la gestion des modes d’alimentation sous Windows 11 et transformé son Bloc-notes en traqueur de fautes d'orthographe, la firme de Redmond s'attaque désormais à la lecture.

Trop d'informations tue l'info

Un article sur un tel sujet pourrait aussi se synthétiser en quelques mots. Ceci dit, par respect pour la prose de Stéphanie Visser, qui officie en tant que Product Manager pour Word, ou pour celle de Linda Cicero, nous ne savons pas trop (l’auteure de l’article, lequel est donc possiblement écrit à quatre mains), ce résumé dans Word grâce à Copilot s'annonce comme « une nouvelle fonctionnalité fascinante qui vous aidera à saisir rapidement l'essence d'un document Word dès son ouverture ».

Pour la faire courte, les autrices nous servent le laïus habituel : nous vivons au sein d’une société dans laquelle nous sommes surchargés d’informations, et donc constamment à la recherche de moyens plus efficaces pour les traiter.

Ici, le « moyen efficace » s’appelle Copilot — l’assistant IA Microsoft. Ce dernier est en mesure de digérer en quelques secondes la prose épurée de Josiane de la compta ou celle, plus touffue, de Norbert du bureau d’études, de la synthétiser et de la rendre, dans un « format digeste » (sic) en exposant précisément les points et idées clés. Bref, un bon moyen de ne pas être obligé de lire l’intégralité du document, expose Microsoft — en espérant juste que Copilot n’ait pas omis l’essentiel.

Comment cela se présente en pratique ? Tout simplement par l’affichage d’un résumé en haut de la page, au titre explicite : « Résumé Copilot ». L’article parle d’un résumé automatique, ce qui suggère qu’il n’est pas optionnel.

En revanche, il apparaît sous forme d’abrégé, qu’il faut ensuite développer pour le consulter en intégralité.

Un résumé presque aussi long que l'original

Microsoft indique qu’elle déploie progressivement cette fonctionnalité pour certains utilisateurs disposant d'une licence Copilot sur Word pour le web, Word pour Windows (version 16.0.17928.20114 ou ultérieure) et Word pour Mac (version 16.88 (Build 24081116) ou ultérieure).

Faites-vous plaisir dans les commentaires, mais pour notre part, nous n’avons pas d’a priori particulier sur cet ajout. Libre à chacun de se contenter du texte proposé ou de lire l’intégralité du document s’il se souhaite. En outre, gardons à l’esprit que les résumés n’ont pas attendu l’IA pour supplanter la lecture de documents entiers, et ce, parfois au détriment (enfin, c'est une façon de voir la chose) de celui qui y a recours — combien d’élèves ont réellement lu les œuvres imposées au collège ou lycée ? Enfin, à première vue, la lecture intégrale d’un document titré EcoWind Weekly Sales Report n’est pas peut-être pas aussi passionnante et salutaire que celle d’une œuvre de Hugo ou d’Ionesco — du moins, sur un plan personnel.