Les Ryzen 7 9700X et Ryzen 5 9600X à 105 W de TDP auraient le feu vert d'AMD

Nous vous parlions à la mi-août de la sortie d'un possible AGESA accordant plus de punch aux Ryzen 5 9600X et Ryzen 7 9700X en augmentant leur TDP. Les choses se sont précisées ces derniers jours. MSI a publié un BIOS pour les cartes mères de série 600 qui permet aux utilisateurs de configurer les Ryzen 7 9700X et Ryzen 5 9600X avec un TDP de 105 W, contre 65 W initialement. Et à en croire les informations de Hassan Mujtaba, cette possibilité n’est pas une excentricité que s’accorde la Micro-Star International ; l’AGESA 1.2.0.2 à venir ajouterait officiellement ce mode pour l’ensemble des fournisseurs.

De 65 W à 105 W de TDP, pour quels gains ?

Nous ne vous apprendrons rien, faire fonctionner un processeur en dehors de ses spécifications implique presque systématiquement une annulation de la garantie. A priori, dans le cas présent, cette démarche sera toutefois encadrée par AMD.

« Version officielle et spécifications en 1.2.0.2, garantie approuvée par AMD », écrit notre confrère de WCCFTech en réponse à un message posté sur X évoquant cette possibilité de passer le TDP des Ryzen 5 et 7 Zen 5 à 105 W de TDP. Elle serait incluse par défaut avec les cartes mères de la série 800, sans qu'il soit nécessaire de mettre à jour le BIOS. En revanche, nous ne savons pas si ce mode sera exclusivement disponible dans le BIOS ou proposé directement dans Ryzen Master.

Official release and spec in 1.2.0.2, warranty approved by AMD — Hassan Mujtaba (@hms1193) August 30, 2024

Selon la publication initiale d’un certain kuroberumo, passer le Ryzen 7 9700X de 65 W de TDP à 105 W a augmenté de 13 % le score MT dans Cinebench R23 : de 20 409 points, il est passé à 23 153 points (soit 13,445 % pour être précis). Au prix d’un TDP rehaussé de 61,5 % donc.

Received new BIOS from MSI, with a new option "TDP to 105W" to increase TDP of Ryzen 9700X/9600X from 65W to 105W.

Ryzen 9700X Cinebench R23 multi-core score :

65W: 20,409, 105W: 23,153. It's 13% faster. pic.twitter.com/mt9wh5AnJS — kuroberu (@kuroberumo) August 28, 2024

L’AGESA 1.2.0.2 devrait être déployé avant la fin du mois de septembre. En passant, toujours dans l’optique de booster votre Ryzen (pas seulement Zen 5 qui plus est), rappelons que vous pouvez profiter des optimisations de prédiction de branchement qui galvanisent ces processeurs sous Windows 11 23H2 dès à présent.