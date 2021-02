no ragotz

L'Oculus Quest 2 se sent pousser des ailes dans le sondage hardware mensuel de Steam

Comme tous les mois, Valve vient de sortir son patch pour Proton les résultats de son enquête Steam visant à récapituler le contenu moyen des PC des joueurs sur les utilisateurs du mois dernier : l’occasion idéale de refaire un point sur l’évolution depuis notre dernier point.

Grosso modo, les réponses correspondent à ce que l’on attend, avec une domination de NVIDIA sur les cartes graphiques, la GTX 1060 faisant de la résistance (présente près de 10 % des utilisateurs), suivie par 8 autres cartes vertes dont la GTX 2070 SUPER (un peu plus de 2 %) avant de trouver une représentante rouge (la RX 580, 2 % également). Notez que la pénurie se fait également sentir avec l’absence totale de RTX série 3000, tout comme les RX 6000 rouges.

Côté CPU, l’écrasante majorité reste en quadcore (42 %), les écrans demeurent principalement en FullHD (66,7 %), et la quantité de RAM s’élève pour 42 % des sondés à 16 Gio. Rien de bien folichon ? Certes, sauf du côté des casques VR. En effet, le champion du titre, l’Oculus Rift S, perd 2 %, au profit de... L’Oculus Quest deuxième fournée. Étrange ? Voyez plutôt : le Quest 2 n’a été dévoilé qu’en octobre dernier, et ce dernier mois a vu son taux d’utilisation prendre.... 15 points, et se hisser à la seconde place du classement.

Il faut dire que ce casque a de sérieux arguments : outre la possibilité de fonctionner de manière autonome (comme son prédécesseur, l’Oculus Quest premier du nom) ou reliée à un PC avec ou sans fil, et l’absence de base pour la reconnaissance de mouvement, le beau offre des caractéristiques costaudes pour un prix plancher de 299 $. Comptez en effet sur un SoC Qualcomm Snapdragon XR2 accompagné de 6 Gio de RAM (2 de plus que le précédent modèle), et deux écrans 1832×1920 @ 90 Hz (contre 144x1600 @ 75 Hz pour le précédent), la mise à jour avait de quoi séduire... force est de constater que l’essai se transforme. Reste à voir si la ludothèque suivra, pourquoi pas avec l’adoption de nouvelles technologies telles le Ray Tracing ou le DLSS, maintenant que son intégration est facilitée au sein de l’Unreal Engine ?