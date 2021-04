La fonctionnalité avait été longtemps teasée, puis retardée ; c’est désormais officiel, à l’occasion de la mise à jour v28 du micrologiciel des Oculus Quest, le modèle numéro 2 recevra à titre expérimental la possibilité de faire fonctionner son affichage à 120 Hz. Si rien n’est dit sur la durée de vie de la batterie dans cette usage ni la chauffe, la nouvelle ne manque pas de ravir les fans du casque autonome, et pour cause : il est rare, dans le cycle de vie d’un produit, de changer aussi radicalement de caractéristique — le casque passant tout de même de 72 Hz d’origine à 120 Hz, via des changements logiciels uniquement.

Ce n’est toutefois pas la seule amélioration apportée à ce Quest 2 : l’Oculus Air Link débarque également, permettant de connecter son casque à son PC comme un périphérique d’affichage... mais en passant par le Wi-Fi, cette foi-ci. Certes, la fonctionnalité était déjà possible avec l’application Virtual Desktop, mais cette dernière est payante, et parfois capricieuse — réseau lent obligeant. À voir si Facebook a trouvé une solution probante !

Rajouter en plus deux nouveaux systèmes de suivi d’objets : le premier, nommé desk tracking, permet de reconnaître votre bureau favori (dans la vie réelle !) et ainsi l’intégré dans votre espace de jeu virtuel ; et le second, keyboard tracking, fait peu ou prou la même chose... pour votre clavier. Ainsi, vos doigts réels pourront être affichés sur un espace 100 % virtuel, rendant l’expérience typographique bien plus agréable. Pour le moment, seul le modèle K830 de Logitech est compatible du fait d’un partenariat, mais le ton est clair pour la concurrence : il serait temps de se bouger ! Pour plus d’informations, direction l’annonce officielle ! (Source : RoadToVR)

Un petit pas pour l’ergonomie, certes, mais un pas tout de même !