Voilà une nouvelle qui en laissera plus d’un dubitatif. Alors que le Raspberry Pi est connu et reconnu comme une machine peu onéreuse, la quatrième révision a fait l’objet d’une segmentation un peu plus poussée avec l’introduction de trois versions équipées de 1, 2 et 4 Gio de RAM. Le prix était du coup lui aussi étagé, avec 35 $, 45 $ et 55 $, et ce, sans alimentation, carte mémoire, ni dispositif de refroidissement.

Oui, sauf qu’un module de 2 Gio de RAM n’est absolument pas 10 $ plus cher qu’un module d’un seul gibioctet, et la fondation Raspberry ne cherche pas à amasser le plus de brouzoufs possible avec ces cartes, son prix a été abaissé à... 35 $. Cela amène donc étrangement les versions à 1 Gio et 2 Gio au même prix, rendant ainsi caduque la première — à moins de chercher absolument une configuration toute petite pour la beauté de la chose (nous avons bien cherchés, mais la différence de consommation ou de chauffe liée à la RAM est complètement négligeable, il n’y a donc pas grand sens à se priver).

Avoir plus pour le même prix a toujours été un des objectifs phares de la framboise, et fort est de constater que le pari est réussi, même en 2020 sous une épidémie dont les retombés économiques se font sentir. Espérons que cette dernière ne mène pas à une régression, même temporaire, des caractéristiques du plus célèbre des mini-PC ! (Source : MiniMachines)