Chrome arrive enfin sur Windows ARM, juste à temps pour le Snapdragon Elite X

Voilà des années que Microsoft a admis son incapacité à lutter, via les PC Windows, contre les machines ARM telles que tablettes ou laptop. La marque avait tenté une approche timide en 2012 avec Windows RT, qui n’autorisait que l’installation d’applications du Windows Store sur les machines ARM. Un échec cuisant puisque les appareils Windows RT tentaient le grand écart entre le côté ultra libre des PC et l’écosystème Android, un peu plus verrouillé mais ô combien efficace. Et le tout sans jamais offrir de véritable avantage sur l’un ou l’autre des concurrents.

L’équipe de Redmond a donc revu sa copie et travaille d’arrache-pied depuis 2016 pour proposer un Windows ARM compétitif. Les premiers produits ont commencé à sortir vers 2017 sous Windows 10 mais depuis la mise à jour a été faite vers Windows 11. L’offre peine toutefois à décoller, et beaucoup pointent du doigt l’absence de certaines applications, telles que Chrome, le navigateur le plus utilisé au monde avec environ 65% de parts de marché actuellement. Edge, le navigateur Microsoft, est 3e, derrière Safari, mais avec à peine plus de 5% de pénétration.

Un refus de collaborer de Google qui était plutôt évident puisqu’une offre Windows ARM trop compétitive ferait de l’ombre aux appareils similaires Android. On se rappellera notamment la débâcle de l’application Youtube sur Windows Phone, que Microsoft avait dû développer en interne, Google n’en ayant que faire. Et puis un beau jour Google avait finalement changé son API forçant par la même occasion le retrait de ladite application.

Concernant Chrome sur Windows ARM, il est bien sur possible d’utiliser l’émulateur Runtime, mais on ne vous explique pas l’usine à gaz que ça peut représenter, surtout sur des machines pas forcément ultra puissantes et pour une tache aussi basique que du browsing. Après tout, un navigateur représente facilement 80% d’uptime sur une machine moderne.

Quoi qu’il en soit, tout ça tombe à point nommé puisque la mise à jour Windows 12 est prévu pour cet été, en même temps que la sortie des Snapdragon Elite X d’après le CEO de Qualcomm Cristiano Renno Amon. Pour rappel il s’agit d’un SoC basé sur des cores ARM custom. C’est-à-dire qu’au lieu de piocher dans les designs existants d’ARM, comme le faisait Qualcomm jusqu’alors, la marque se base désormais sur le travail de la start-up Nuvia, qui paye toujours une licence à ARM mais en sortant une architecture à sa sauce, comme chez Apple.

Les mêmes perfs qu'un Core i7-13800H pour une consommation divisée par 3. Même si les mesures sont très orientées, le Snapdragon Elite X a de quoi vraiment dépoter !

On n’a pas encore tous les détails juteux, mais d’après Qualcomm, son Elite X offrirait à 35W les mêmes performances qu’un Core i7-13800H (version mobile donc) a fond, autour de 100 W. Pas besoin de vous faire un dessin, si les promesses sont tenues, on pourrait donc être en présence d’un Apple M3-like, à savoir un SoC capable de rivaliser avec nos processeurs x86 pour une consommation bien plus modeste. De quoi faire le bonheur des amateurs de mobilité et offrir une véritable réponse aux MacBook ou Mac Mini et Studio récents. (Source : Google)