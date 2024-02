Le Snapdragon X Elite sâ€™Ã©chauffe dans Geekbench : au niveau des promesses de Qualcomm ?

De nouvelles entrées du Snapdragon X Elite dans Geekbench 6 tendent à confirment la bonne tenue de la puce de Qualcomm face à des processeurs x86 sous Windows. Avec respectivement 2574 et 12 562 points au mieux en ST / MT, la puce devance légèrement le Ryzen 9 7940HS et ses moyennes de 2476 / 11 671 points. Un Ryzen 7 7745HX conserve une légère avance (13 205 points en MT et 2683 points en ST). Factuellement, 12 562 points placent la puce de Qualcomm juste devant l’Intel Core i5-13600 et ses 12 420 points en MT. Avec toutefois la réserve score unique vs moyenne, naturellement.

Snapdragon X Elite © Qualcomm

Un processeur qui doit faire table rase du passé

Pour recontextualiser, en octobre 2023, Qualcomm présentait son Snapdragon X Series. C’est un processeur Arm conçu par les équipes de Nuvia. Il est destiné à équiper des ordinateurs portables Windows. La sortie est prévue dans le courant de l’année.

La firme américaine n’avait pas manqué pas de superlatifs pour vanter sa création. Dans le communiqué de presse, publié au moment de l’officialisation et signé Don McGuire – vice-président senior et directeur du marketing de Qualcomm – ce dernier avance que « 2024 sera un point d’inflexion pour l’industrie du PC » en raison de l'apparition de ce processeur. D’ailleurs, pour bien marquer la rupture avec les précédentes générations, Qualcomm a renommé sa plateforme ; elle était jusqu’alors baptisée Snapdragon 8cx.

Dès l'officialisation de cette puce gravée en 4 nm par TSMC, munie de 12 cœurs CPU et d'un GPU Adreno, l'entreprise américaine n'a pas lésiné sur les comparaisons vaseuses, avec de belles courbes, bien dessinées et forcément toujours au-dessus de celles des solutions concurrentes.

À ces premières estimations, d’autres, plus précises, ont été ajoutées fin octobre ; plusieurs résultats de benchmarks de deux ordinateurs portables équipés du Snapdragon X Series. Le premier système, une Config A estampillée haute performance, exploitait un processeur au summum de ses capacités : fréquence tous cœurs de 3,8 GHz et 4,2 GHz sur deux cœurs, grâce à un « device TDP » de 80 W, pour un processeur assisté par de la LPDDR5X-8533.

Deux PC portables équipés d'un Snapdragon X Elite © Qualcomm / Anandtech



Les résultats communiqués par l’entreprise pour cette machine dans Geekbench 6.2 sous Windows étaient de 15 130 points en MT et de 2940 points en ST. Des scores plus élevés que ceux du jour donc, lesquels émanent d’un PC « Qualcomm ZH-WXX ».

Geekbench 6.2 ST © Qualcomm

Geekbench 6.2 MT © Qualcomm

Un bel écart avec le Snapdragon 8cx Gen 3

Comme rapporté en début d'article, les derniers résultats dans Geekbench 6 permettent au Snapdragon X Elite de tutoyer le Ryzen 9 7940HS d'AMD. Avec une moyenne de 15 652 points en MT et de 2727 points en ST, le Ryzen 9 7945HX conserve néanmoins une belle avance.

Concernant l’authenticité de cette apparition, il y a quelques incohérences en matière de cœurs CPU et de fréquence. Cependant, la recherche « Qualcomm Oryon » aboutit à 24 résultats, dont 6 récents sous Windows (le premier date du 19 février) ; ils sont tous cohérents. Les autres entrées remontent au 31 octobre 2023, soit quelques jours après l’annonce officielle. Celles-ci sont toutes sous Linux, à l’exception d’une sous Windows. Les scores tournent autour de 3200 / 17 200 points pour les premières, tandis que nous avons 2704 points et 13 021 points sous Windows pour le tout premier test référencé.

Aucune entrée du benchmark sous Windows n’atteint donc les 2900 points en ST et 15 000 points en MT promis par Qualcomm. Qui sait, ce sera peut-être le cas au moment du lancement avec une meilleure configuration ou grâce au travail d’optimisation effectué.

Reste que par rapport au Snapdragon 8cx Gen 3, il y a bien une rupture : les dernières entrées sous Windows avoisinent les 1500 points en ST et 6300 points en MT, au mieux.