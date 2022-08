Sur les pas de Corsair et de son MP700, et potentiellement de Samsung, GIGABYTE a lui aussi commencé à mettre le couvert pour le SSD PCIe 5.0. Par rapport à d'autres, le constructeur taiwanais ne fait pas du SSD depuis des lustres, mais il sera bien présent dès le début pour cette nouvelle aventure et a donc annoncé l'AORUS Gen5 10000 ! Avec un si gros chiffre dans le nom, pas de doute, les performances devraient être de haut niveau !

En effet, il semblerait que GIGABYTE ait choisi de retenir le résultat de 10 078 Mio/s en écriture séquentielle du SSD sous CrystalDiskMark pour nommer celui-ci, quand bien même le score fut plus élevé en lecture avec 12454 Mio/s. AORUS Gen5 12000 faisait probablement moins propre ou a peut-être déjà été réservé pour un futur modèle, allez savoir. Pour ce qui est des performances aléatoires, le même benchmark a attribué au futur nouveau SSD NVMe de GIGABYTE 1,3 million d'IOPS en écriture aléatoire 4Ko (en Q32T16) et jusqu'à 1,16 million en lecture.

Forcément, ces chiffres sont assez incomparables avec les performances des SSD de la génération PCIe précédente, mais par rapport au positionnement en tant que SSD PCIe 5.0, celui-ci semble être un modèle de milieu de gamme. Il s'annonce légèrement plus rapide que le MP700 que Corsair a teasé l'autre jour, mais en retrait par rapport à celui d'ADATA, de TeamGroup ou de Zadak/Apacer.

L'AORUS Gen5 10000 se servira du nouveau Phison PS5026-E26 (qu'il n'exploitera donc toutefois pas au maximum de ses capacités) et de la NAND 3D TLC 2400 MT/s très récente de plus de 200 couches, mais on ne sait pas encore s'il s'agira de celle de Micron ou de SK Hynix (ou des deux en fonction des prix et des disponibilités). Par conséquent, compte tenu de son contrôleur, il devrait logiquement posséder un cache de DRAM. Enfin, le SSD existera en version 1 To, 2 To et 4 To, et dans une variante avec un radiateur en cuivre amovible.

Ceci n'étant évidemment pas un lancement en bonne et due forme, le fabricant n'a rien dit quant aux prix et à la disponibilité. Mais on se doute que les premiers SSD NVMe PCIe 5.0 vont couter sensiblement plus cher que les SSD PCIe 4.0 à capacité égale et qu'ils arriveront dans la foulée des nouvelles plateformes AMD et Intel. (Source)